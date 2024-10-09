Соцсеть X вернулась в Бразилию после 40-дневной блокировки

В Бразилии разблокировали доступ к социальной сети X. Решение об этом принял судья Алешандри ди Мораес, заявив, что платформа Илона Маска выполнила все необходимые для этого требования. Заявление о возвращении соцсети появилось 9 октября на официальной странице X.

«Мы показали миру, что наши законы должны соблюдаться кем бы то ни было», – сказал Жуселину Фильо.

Напомним, что в середине августа соцсеть X объявила о закрытии офиса в Бразилии, обвинив власти страны в цензуре. Представители компании отказывались исполнять решения судов о блокировке аккаунтов и в результате столкнулись с угрозой преследования. После чего противостояние Маска и бразильского федерального судьи Алешандри ди Мораеса вышло на следующую ступень: в стране заморозили счета принадлежащей миллиардеру компании Starlink Holding.

Затем в Бразилии полностью приостановили работу X.com до тех пор, пока не будут выполнены решения суда и выплачены все штрафы. На такие меры в стране пошли после отказа Маска назначить юридического представителя компании. Суд в Бразилии ввел ежедневный штраф в размере 50 тысяч реалов (9 тысяч долларов) для лиц и компаний, которые будут использовать «технологические уловки» и продолжать использовать социальную сеть X.