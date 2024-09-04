Интернет-провайдер Starlink согласился заблокировать соцсеть X в Бразилии

Американский интернет-провайдер Starlink, который принадлежит бизнесмену Илону Маску, согласился заблокировать соцсеть X (бывший Twitter) в Бразилии, сообщается 4 сентября в заявлении компании.

«Несмотря на незаконное обращение со Starlink, которое привело к заморозке наших активов, мы выполним распоряжение о блокировке доступа к X в Бразилии», — отметили в компании.

В конце августа в Бразилии решили приостановить работу соцсети X.com, пока не будут выполнены решения суда. Кроме того, бразильский суд ввел крупный штраф за попытки обойти блокировку.

Напомним, в середине августа соцсеть X сообщила о том, что закрывает свой бразильский офис. Компания обвинила местные власти в цензуре. Счета компании Starlink Holding заморозили в Бразилии 30 августа. Причиной решения суда стало отсутствие у соцсети X юридического представителя в этой стране.