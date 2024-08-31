В Бразилии ввели большой штраф за обход блокировки соцсети X.com

Бразильский суд ввел ежедневный штраф в размере 50 тысяч реалов (9 тысяч долларов) для лиц и компаний, которые будут использовать «технологические уловки» и продолжать использовать социальную сеть X.com (бывший Twitter, заблокирована в России). Об этом в субботу, 31 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на решение Федерального верховного суда Бразилии.



Накануне в стране приняли решено «немедленно и полностью» приостановить работу X.com до тех пор, пока не будут выполнены решения суда и не будут выплачены штрафы. Решение последовало после отказа владельца социальной сети Илона Маска назначить ее юридического представителя в стране.

