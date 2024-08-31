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    В Бразилии ввели большой штраф за обход блокировки соцсети X.com

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    Бразильский суд ввел ежедневный штраф в размере 50 тысяч реалов (9 тысяч долларов) для лиц и компаний, которые будут использовать «технологические уловки» и продолжать использовать социальную сеть X.com (бывший Twitter, заблокирована в России). Об этом в субботу, 31 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на решение Федерального верховного суда Бразилии.

    Накануне в стране приняли решено «немедленно и полностью» приостановить работу X.com до тех пор, пока не будут выполнены решения суда и не будут выплачены штрафы. Решение последовало после отказа владельца социальной сети Илона Маска назначить ее юридического представителя в стране.

    «Распоряжение также будет действовать до момента назначения представителя компании в стране», — сказано в сообщении.

    В середине августа соцсеть X объявила о закрытии своего бразильского офиса, обвинив правительство страны в цензуре из-за требований о блокировке аккаунтов.

    В конце августа счета Starlink Holding в Бразилии заморозили из-за отсутствия в стране юридического представителя Х. В Х заявили, что отказываются выполнять «незаконные приказы» суда и ожидают своей блокировки в Бразилии. Маск подчеркивает, что принадлежащие ему Х и Starlink — две юридически разные компании, поэтому решение бразильского суда незаконно.

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