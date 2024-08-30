В Бразилии заморозили счета компании Илона Маска Starlink

Противостояние владельца соцсети X Илона Маска и бразильского федерального судьи Алешандри ди Мораеса вышло на новую ступень. В стране заморозили счета принадлежащей миллиардеру компании Starlink Holding, сообщает 29 августа газета Metrópoles.
Причина блокировки счетов компании — отсутствие у нее юридического представителя в Бразилии. Ранее соцсеть X объявила о закрытии своего бразильского офиса, обвинив правительство страны в цензуре из-за требований о блокировке аккаунтов. В компании заявляли, что ее представители столкнулись с угрозой преследования из-за отказа выполнять эти требования. В соцсети заверили, что несмотря на закрытие офиса, местные пользователи сохранят доступ к соцсети.
После этого судья Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайс направил Маску повестку с требованием назначить нового юридического представителя соцсети X в стране. На это бизнесмену отвели 24 часа. «В случае неисполнения предписания предусмотрено приостановление деятельности социальной сети в Бразилии», — цитирует с сообщение суда ТАСС.
Сам Маск, комментируя новость о заморозке счетов Starlink Holding в соцсети, назвал Мораеса тираном и бразильским диктатором, а президента страны Луиса Инасиу Лула да Силва — его прислужником, пишет РИА Новости.
По утверждению суда, Илон Маск в Бразилии находится «под следствием в рамках расследования 4957 предполагаемых преступлений, связанных с воспрепятствованием правосудию, преступной организацией и подстрекательством к преступлению».
В апреле Маск обвинил Мораеса в «бесстыдном предательстве» страны и конституции и предложил ему уйти в отставку. До этого судья принял решение о блокировке нескольких популярных в Бразилии аккаунтов. Верховный суд Бразилии распорядился начать расследование в отношении Маска о нежелании соблюдать решение суда.