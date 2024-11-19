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Происшествия При атаке ВСУ на Курскую область погиб мужчина

При атаке ВСУ на Курскую область погиб мужчина

845
1 комментарий

При атаке ВСУ погиб житель Большесолдатского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем telegram-канале в понедельник, 18 ноября.

По информации главы Курской области, мужчина стал жертвой атаки украинского беспилотника на автомобиль. Ранения, которые получил пострадавший, оказались несовместимы с жизнью.

«Приношу глубокие соболезнования его родным и близким», — написал Алексей Смирнов.

Утром 18 ноября Минобороны РФ рассказывало об отражении ночных атак беспилотников в пяти регионах РФ. Два — над Московской областью, 45 — над Брянской областью, шесть — над Курской, три — над Белгородской и три — над Тульской областью.

Накануне в Курской области в результате атаки БПЛА погибла главный редактор районной «Народной газеты» Юлия Кузнецова. Дрон ударил по легковому автомобилю, в котором она ехала. Также два человека получили ранения: сотрудник «Народной газеты» и полицейский.

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Комментарии
1
Сила в Правде!!
24 минуты
вряд ли он был против сво.
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