При атаке ВСУ на Курскую область погиб мужчина

При атаке ВСУ погиб житель Большесолдатского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем telegram-канале в понедельник, 18 ноября.
По информации главы Курской области, мужчина стал жертвой атаки украинского беспилотника на автомобиль. Ранения, которые получил пострадавший, оказались несовместимы с жизнью.
«Приношу глубокие соболезнования его родным и близким», — написал Алексей Смирнов.
Утром 18 ноября Минобороны РФ рассказывало об отражении ночных атак беспилотников в пяти регионах РФ. Два — над Московской областью, 45 — над Брянской областью, шесть — над Курской, три — над Белгородской и три — над Тульской областью.
Накануне в Курской области в результате атаки БПЛА погибла главный редактор районной «Народной газеты» Юлия Кузнецова. Дрон ударил по легковому автомобилю, в котором она ехала. Также два человека получили ранения: сотрудник «Народной газеты» и полицейский.
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