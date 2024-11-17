Журналистка погибла под Курском при ударе БПЛА по машине, ранены сотрудник газеты и полицейский

В Курской области 17 ноября в результате атаки беспилотника в Большесолдатском районе погибла главный редактор районной «Народной газеты» Юлия Николаевна Кузнецова. Об этом сообщает губернатор области Алексей Смирнов.

Журналистка вывозила архивные дела редакции и в своем новом материале собиралась рассказать читателям об обстановке в районе. Дрон ударил по легковому автомобилю, в котором она ехала. Еще два человека получили ранения: оператор электронного набора и верстки «Народной газеты» и участковый уполномоченный полиции. Оба мужчины доставлены в больницу.

В Белгородской области сегодня мужчина погиб также в результате удара дрона-камикадзе по машине.