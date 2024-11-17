Отказался выезжать из опасного района и погиб. В Белгородской области дрон атаковал машину

В результате атаки дрона-камикадзе в селе Бирюч Валуйского округа, где с 27 октября 2022 года введен режим ЧС, погиб человек. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Беспилотник 17 ноября атаковал едущий легковой автомобиль. В салоне находились супруги. Мужчина скончался на месте, его жена жива, от медпомощи отказалась.

«К сожалению, несмотря на существующий уже два года режим ЧС, часть жителей села отказались покидать свои дома и даже написали отказ от переселения», — отмечает Гладков.

Он еще раз напоминает, что решения о закрытии населенных пунктов принимаются только потому, что там очень опасно, и просит людей выехать оттуда и не посещать.

«Мы готовы разместить каждую семью в пункте временного размещения и начать решать вопрос о предоставлении нового жилья взамен утраченного», — добавляет Гладков.