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Происшествия Отказался выезжать из опасного района и погиб. В Белгородской области дрон атаковал машину

Отказался выезжать из опасного района и погиб. В Белгородской области дрон атаковал машину

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5 комментариев

В результате атаки дрона-камикадзе в селе Бирюч Валуйского округа, где с 27 октября 2022 года введен режим ЧС, погиб человек. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Беспилотник 17 ноября атаковал едущий легковой автомобиль. В салоне находились супруги. Мужчина скончался на месте, его жена жива, от медпомощи отказалась.

«К сожалению, несмотря на существующий уже два года режим ЧС, часть жителей села отказались покидать свои дома и даже написали отказ от переселения», — отмечает Гладков.

Он еще раз напоминает, что решения о закрытии населенных пунктов принимаются только потому, что там очень опасно, и просит людей выехать оттуда и не посещать.

«Мы готовы разместить каждую семью в пункте временного размещения и начать решать вопрос о предоставлении нового жилья взамен утраченного», — добавляет Гладков.

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Комментарии
5
Панкихой
2 часа
Сам виноват? Ну ясно, понятно.
Abu-Denis
1 час
"Мы готовы разместить каждую семью в пункте временного размещения" - сказал Гладков. Спасибо, вожди, за заботу, за то что своих не бросаете. А вот почему все эти годы нельзя было просто жить без опытов на людях. Вкладывали бы лучше средства в мирное развитие, чтобы недруги сами сдохли от зависти.
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