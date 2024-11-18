В Брянской области сбили 45 БПЛА, а всего — 59. До Московской долетели два, до Тульской три

В утреннем отчете Минобороны об отражении ночных атака беспилотников — пять регионов. В общей сложности дежурные средства ПВО уничтожили 59 БПЛА. Два — над Московской областью, 45 над Брянской области, шесть над Курской, три над Белгородской и три над Тульской областями.

Губернатор Брянской области Александр Богмаз сообщает о массированной атаке и 45 перехваченных беспилотниках. По его словам, никто не пострадал, все цели уничтожены.

Мэр Москвы Сергей Собянин, напомним, рассказывал, что БПЛА были сбиты в Раменском и в Павлово-Посадском городских округах.