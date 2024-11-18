Под Москвой сбили беспилотники, летевшие на столицу

Силами противовоздушной обороны под Москвой были сбиты беспилотные летательные аппараты, летевшие на столицу. Об этом 18 ноября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его сведениям, первый беспилотник был уничтожен в Раменском городском округе. Градоначальник столицы сообщил об этом в 03:54.

«Отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», отчитался Собянин. Жители Раменского в соцсетях рассказывали, как проснулись около 03:40 от громкого гудения и последовавшего за ним мощного взрыва.

На этом атака дронов на столицу не закончилась. Второе сообщение Собянин опубликовал в 04:35: на сей раз ПВО сбила БПЛА в Павлово-Посадском городском округе. Про повреждения и пострадавших он не уточнил. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Также ночью была отражена массированная атака беспилотников на Брянскую область. По сведениям губернатора Александра Богомаза, средствами ПВО удалось обнаружить и сбить 26 БПЛА.