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Происшествия Под Москвой сбили беспилотники, летевшие на столицу

Под Москвой сбили беспилотники, летевшие на столицу

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Силами противовоздушной обороны под Москвой были сбиты беспилотные летательные аппараты, летевшие на столицу. Об этом 18 ноября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его сведениям, первый беспилотник был уничтожен в Раменском городском округе. Градоначальник столицы сообщил об этом в 03:54.

«Отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», отчитался Собянин. Жители Раменского в соцсетях рассказывали, как проснулись около 03:40 от громкого гудения и последовавшего за ним мощного взрыва.

На этом атака дронов на столицу не закончилась. Второе сообщение Собянин опубликовал в 04:35: на сей раз ПВО сбила БПЛА в Павлово-Посадском городском округе. Про повреждения и пострадавших он не уточнил. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Также ночью была отражена массированная атака беспилотников на Брянскую область. По сведениям губернатора Александра Богомаза, средствами ПВО удалось обнаружить и сбить 26 БПЛА.

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Москва Сергей Собянин БПЛА атаковали Москву Атака беспилотников Дроны
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