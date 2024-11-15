Причудливо тасуется колода. Как и почему Беглов переставляет чиновников в Смольном

Пресс-служба петербургского губернатора уже несколько дней регулярно сообщает о кадровых перестановках в Смольном. Большинство членов правительства и глав комитетов остаются на местах, но важных тоже задели.

И хоть на первый взгляд логика и своевременность таких действий может вызывать непонимание (ответственного за благоустройство сменили прямо накануне зимы), собеседники «Фонтанки» считают, что к перестановкам готовились не один месяц. И, судя по всему, они еще не закончились.

В минувший понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов поприветствовал новый состав правительства города. В него вошли все те же, разве что к отряду вице-губернаторов присоединился бывший глава УФСИН Игорь Потапенко. «Фонтанка» рассказывала о его биографии и о том, как он взял на себя в Смольном вопросы безопасности, которые после ухода Валерия Пикалева не могли найти постоянного куратора.



Но общее число вице-губернаторов не изменилось, ведь из правительства ушел Станислав Казарин, отвечавший за цифровизацию. В Смольном он появился в 2019 году, пересев из кресла заместителя председателя правительства Самарской области в кресло председателя комитета по информатизации. Казарина собеседники «Фонтанки» связывали и с нынешним руководством «ВКонтакте», и с «Ростелекомом», и на него якобы делали большие ставки, рассчитывая, что он-то сейчас кардинально изменит цифровую систему города. Сказать, что он успел это сделать, вероятно, не решится никто. А импортозамещение серверов и прочей аппаратуры могли прочувствовать на себе все петербуржцы, когда на целые дни выпадали важные информационные системы — от горздрава до платных парковок.

Пресс-релиз об обращении Беглова к новому правительству рассылали дважды — вторую редакцию пресс-служба дополнила важной деталью. «Есть бывшие коллеги, которые не справились с искушением. В дальнейшем работа по противодействию злоупотреблениям и борьбе с коррупцией будет продолжена», — все же сказал чиновникам Беглов.

Понятно, о чем речь: часть кадровых перестановок в городе была вызвана чередой уголовных дел. Своих постов лишились из-за обвинений в хищении и коррупции председатель комитета по труду Дмитрий Чернейко и глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук. И это не единственные чиновники, попавшие в центр уголовных скандалов за последние два месяца (хотя другие рангом поскромнее — заместители и ниже). С чем связана эта серия, собеседники «Фонтанки» однозначно объяснить не могут. Одни предполагают, что уголовные дела накопились за последний год — реализацию откладывали, чтобы не мешать важным государственным событиям, президентским и губернаторским выборам. Другие считают, что тщательно проверять подчиненных Беглов решил сам — еще летом контролирующим органам поручили повнимательнее присмотреться к нескольким комитетам.

Так, по словам собеседников «Фонтанки», активно проверяли в Контрольно-счетной палате комитет по промышленной политике. В итоге его руководитель Кирилл Соловейчик с 19 ноября сменит род деятельности и возглавит комитет по природопользованию. Собеседники «Фонтанки» в Смольном рассказывают, что переход Соловейчика мог быть связан с теоретическим конфликтом интересов. Городское АО «Технопарк Санкт-Петербурга» снимает помещения на проспекте Медиков, 3, — в «Ленполиграфмаше». Причем переехало сюда давно, еще до появления Соловейчика в Смольном, когда он был совладельцем ОАО «Ленполиграфмаш» (сейчас в учредительных документах его нет). По идее, надо бы съезжать в другое место, где нет памяти о действующем главе курирующего комитета. Но тогда вряд ли можно будет рассчитывать на льготную для города арендную ставку, и у тех же органов могут возникнуть вопросы уже по поводу пропавшей экономии. Как вариант — перейти из комитета по промышленности самому Соловейчику.

Интересовались проверяющие и комитетом по благоустройству. А директора Центра комплексного благоустройства оперативники и вовсе уличили в получении взятки.

Впрочем, двое собеседников «Фонтанки» считают, что это лишь антураж для перестановок, которые явно назрели: Василий Пониделко, возглавлявший комблаг, — не член команды Беглова, но имеет влиятельных покровителей. «Говорили, что он рассчитывал на вице-губернаторство. А переход из комитета по благоустройству в комитет по труду — это скорее понижение», — считает один из них. Сам Пониделко сказал «Фонтанке», что губернатор ему доверил важный блок работы и он не подведет руководителя города.

На место Пониделко в комблаг пришёл глава Калининского района Сергей Петриченко — он бывший прокурор и руководитель, как говорят, «старой закалки». Впрочем, в Калининском районе, который он покидает, ситуация тоже сложная: двое собеседников «Фонтанки» рассказывают, что правоохранители уже не один месяц ведут проверку расходов при благоустройстве Муринского парка, вопросы у них как раз к районным чиновникам.

Уголовная составляющая могла повлиять и на перестановки в медицинском блоке. В начале месяца его сотрясла новость об обысках в 20-й больнице, где нашли мертвые души. Главврач больницы и сопредседатель ОНФ Татьяна Суровцева с тех пор так и не появилась на рабочем месте. Уже после этих обысков заговорили, что руководство в блоке здравоохранения будет меняться. В этом контексте звучало предположение, что назначение может получить руководитель ТФОМС Константин Звонник — ему тоже приписывали серьезные связи.

Однако Звонник так и остался на своем месте, зато должность потерял председатель комздрава Дмитрий Лисовец. Он — выходец из Курортного района, из 40-й больницы. Вместо него неожиданно назначили молодого Юрия Шишкина, возглавлявшего больницу № 9. Собеседники «Фонтанки» говорили и что продвигал его бывший губернатор Владимир Яковлев, и что лобби Шишкина родом все из того же Курортного района, которым губернатор Беглов руководил в конце 1990-х — начале 2000-х, ставшего кузницей кадров современного Смольного.

Интересно, что о некоторых назначениях сами чиновники, в них участвовавшие, по словам собеседников «Фонтанки», не знали практически до пресс-релиза, а в других случаях это было понятно заранее. Так, уходящего с 19 ноября председателя комитета по природопользованию Александра Германа слухи провожали на повышение в Москву уже два месяца, задавали даже конкретное направление на Федеральную таможенную службу, которой руководит бывший вице-губернатор Валерий Пикалев. Оценить его результаты в комитете, учитывая, насколько разные задачи он решал, непросто. Главным проектом, разумеется, является строительство пяти мусороперерабатывающих заводов Невского экологического оператора, из которых построен только один. Но это не столько инвестиционная или технологическая задача, сколько политическая, которую сдвинуть могут только Петербург и Ленобласть вместе. А светиться рядом с потенциально непопулярными по экологическим соображениям сюжетами, кажется, не горит желанием ни один из губернаторов.



Зато перевод главы КИО Сергея Макарова в Эрмитаж стал неожиданным для всех, как и имя его сменщика. Руководить городским имуществом теперь будет молодой Михаил Уваров — выходец с юга России, по слухам, познакомившийся с окружением Беглова ещё тогда, когда тот возглавлял полпредство Центрального федерального округа. Уваров в соцсетях регулярно поздравляет Беглова с днём рождения, а ещё фотографируется с друзьями — вот один СК региональный возглавил, вот дорогой друг из Дагестана оказал хороший прием.

Вероятно, самой незаметной оказалась перестановка в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Дело в том, что там одного врио заменили — пока — на другого. Дмитрий Галкаев так и не успел стать постоянным председателем КРТИ, хотя, по словам источников «Фонтанки», назначался на должность временно исполняющего именно с таким расчетом. Сложно сказать, что изменило эти планы. За тот период, что он руководил КРТИ, особых скандалов не случилось; к примеру, традиционные контракты на ремонт дорог заключили с традиционными же подрядчиками — ВАД и «АБЗ-Дорстрой».

Единственным отклонением оказалась странная история вокруг Дальневосточной развязки Большого Смоленского моста. Контракт на 6 млрд с подведом КРТИ — Дирекцией транспортного строительства — чуть было не достался ПО «Возрождение», хотя все прочили его компании «Дороги и мосты», которая строит сам мост (это структура холдинга «Нацпроектстрой», основанного в том числе Аркадием Ротенбергом). В итоге все срочно переиграли и развязка ушла тому, кому ожидалось с самого начала, но на рынке вздрогнули.

Приход на руководство КРТИ Евгения Варова как раз неудивителен. Он довольно давно командовал в Дирекции транспортного строительства и по уровню компетенций — да и личных связей — явно претендовал на большее.

В конце октября был назначен новый председатель комитета по туризму — им стал Евгений Панкевич. Выбор понятный, он уже занимал эту должность, всех скорее удивил резкий уход с этой должности Сергея Корнеева, который произошел еще весной.

Это, очевидно, не конец пьесы. На днях губернатор отменил распоряжение 14-рг, которым на протяжении 10 лет распределяли полномочия в правительстве. И подписал компактное распоряжение 8-рг. В нем указано, что в правительстве должно быть 14 вице-губернаторов, а назначено лишь 12. Не хватает двух: один будет курировать комитет по природопользованию и комитет имущественных отношений, второй — комитет по информатизации и управление садоводства. И это только те назначения, о которых нам говорят прямо.