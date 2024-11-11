Экс-губернатор Петербурга Владимир Яковлев: «Шишкина знаю, рад за него». Кто продвигает нового главу комздрава

Источник: Александр Рощин/ТАСС







Юрий Шишкин назначен 11 ноября временно исполняющим обязанности председателя комитета по здравоохранению вместо Дмитрия Лисовца, ставшего советником губернатора. «Молодой и амбициозный» — такое мнение о новом руководителе высказывают его коллеги. На самом деле медицинская общественность Петербурга знает его плохо. Зато его имя хорошо известно бывшему губернатору Петербурга Владимиру Яковлеву. В кулуарах говорят, что именно он лоббировал назначение Шишкина на должность председателя комитета.

Сам Владимир Анатольевич рассказал «Фонтанке», что действительно знает Юрия Шишкина, даже лечился у него один раз: «Он хороший доктор и организатор. Если его продвинули, я очень рад». Однако свое участие в лоббировании его кандидатуры перед коллегой — губернатором Александром Бегловым не подтверждает.

Есть и такое мнение, что лобби Шишкина родом все из того же Курортного района, которым губернатор Беглов руководил в конце 1990-х — начале 2000-х, ставшего кузницей кадров современного Смольного. В любом случае, эта история про связи из времен Владимира Яковлева, при котором Александр Беглов был главой районной администрации, а с 2002 года — вице-губернатором.

Из официально опубликованной информации известно, что последние три года Шишкин возглавлял городскую больницу № 9. В народе она всегда считалась основным колопроктологическим центром благодаря профессору Сергею Васильеву, главному колопроктологу Петербурга и до 2022 года — главному врачу 9-й больницы. В мае 2022 года он умер. И это маленькое медицинское учреждение на 180 коек возглавил Шишкин.

«Девятку» уже лет 15 пытались объединить с городской больницей № 31, бывшей «Свердловкой». Безуспешно. Больницы очень разного уровня, и «Свердловка» всегда умело отстаивала свою самодостаточность. По данным «Фонтанки», последняя попытка объединения и назначения на должность главного врача именно Юрия Шишкина тоже не увенчалась успехом.

До «девятки» Шишкин три года возглавлял Городскую дезинфекционную станцию. А до этого работал в Александровской больнице, был ответственным врачом приемного отделения во время ночных и дневных дежурств, рассказали «Фонтанке». Прослыл там не самым лояльным руководству сотрудником.

Кстати, об Александровской больнице. Еще два года назад появились слухи о том, что когда наступит время Дмитрию Лисовцу покидать пост председателя комитета по здравоохранению, он ее и возглавит. Они не подтверждаются, Лисовец назначен советником губернатора по здравоохранению. С другой стороны, другой бывший председатель комитета по здравоохранению Валерий Колабутин несколько лет провел в должности советника (2017–2020 годы), но дождался своего часа, возглавив в итоге Северо-Западный окружной научно-клинический центр им. Соколова (бывшая МСЧ-122).

Юрию Шишкину 35 лет. В истории петербургской медицины это самый молодой и. о. руководителя комитета по здравоохранению. Напомним, до сих пор самым молодым был Евгений Евдошенко, в 37 лет назначенный исполняющим обязанности председателя комитета по здравоохранению, но так и не избавившийся от приставки «и.о.». Он проруководил ведомством всего полгода.

За плечами у Юрия Шишкина — Военно-медицинская академия, им. С. М. Кирова, специальность — лечебное дело. Плюс — он обладатель сертификата по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье», как все главные врачи Петербурга.

Когда новый (пока временный) глава комитета по здравоохранению будет представлен коллективу на Садовой, 1, на момент написания материала было неизвестно.