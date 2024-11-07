Вице-губернатор специального назначения. В Смольный приходит мастер исправительных работ

Источник: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру»







Генерал-лейтенант внутренней службы Игорь Потапенко назначен на пост вице-губернатора Петербурга. Любопытно, что его предшественник вице-губернатор Валерий Пикалёв носил еще и титул главы администрации. Считается, что такого заместителя губернатора согласовывает Москва, ставя своего управленца как бы приглядывать за Смольным. И хоть в рамках должностных обязанностей Потапенко придётся приглядывать не за всеми городскими управленцами, а пока только лишь за двумя комитетами — по законности и по межнациональным отношениям, имеющийся у него опыт надзора говорит о том, что он со своей задачей вполне может справиться.

Кто такой генерал Потапенко

Игорь Потапенко получил военное (советское) образование. Важный штрих в биографии человека на государственной службе. Суворовское училище, Орловское высшее командное связи (сегодня это Академия ФСО). В 1992 году пришел в пенитенциарную систему Воронежской области. В составе отряда специального назначения прошел обе чеченских, участвовал в штурме Комсомольского. Два ордена Мужества, наградной Макаров.

После второго высшего в Академии МВД возглавил исправительную колонию строгого режима. В 2009-м назначен начальником воронежского УФСИН, а уже через год переведен в Петербург — на место генерала Маленчука, которого снесло резонансом бунтов заключенных.

Генерал с репутацией

За почти 15 лет во главе петербургского УФСИН Игорь Потапенко обрел репутацию генерала, который не уходит от неприятных вопросов. Редкое, особенно по нынешним временам, явление, пусть даже его ответы устраивали не всех.

«Я бы тоже поверил в пытки, будь я обывателем», — говорил Игорь Потапенко в интервью «Фонтанке». Долго и детально он объяснял обстоятельства, при которых было найдено тело арестованного по коррупционному делу Валерия Пшеничного.

Изданию «Росбалт» он лично объяснял, что его сотрудники не били обвиняемого по делу о террористическом сообществе «Сеть»* Юлия Бояршинова. В 2020 году Бояршинов был приговорен к пяти с половиной годам колонии, в 2023-м вышел условно-досрочно и покинул страну, нарушив условия освобождения.

Боль, кровь, страх — вечные спутники и войны, и тюрьмы. Игорю Потапенко за две чеченских и годы службы во ФСИН, очевидно, довелось повидать такое, что не уложится в голове обывателя. Но опыт не лишил его эмпатии. Встреча с бабушкой школьницы, которую убили и частично съели, вызвала в генерале эмоцию.

«Для каких-то статей смертную казнь отменили рановато», — говорил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

С переездом в Северную столицу Потапенко досталась в наследство как коростами покрытая скандалами федеральная стройка «Новых Крестов» в Колпино. За нее потом сели московские функционеры ФСИН. Была даже кровь — за попытку убить подчиненного арестовали регионального куратора строительства колпинской колонии Сергея Мойсеенко, человека из команды предшественников Потапенко.

Были трудности с этапированием подследственных из исторических «Крестов» в наконец достроенные новые. О трудностях с балластом на Арсенальной «Фонтанка» пишет до сих пор. Были волнения в «Новых Крестах», было СИЗО «Горелово» — по настоянию общественности его отремонтировали и привели в соответствие норму содержания количества людей в одной камере.

Генерал с важной задачей

В 2015 году Игорь Потапенко так обозначал перед журналистами свою миссию:

«Мы выполняем государственную задачу. И эта задача очень важна. Давайте пофантазируем, что, к примеру, произойдет, если 14 тысяч человек, которые находятся у нас в учреждениях, а это убийцы, насильники, рецидивисты, в том числе и террористы, будут общаться не с нами, а с обществом? Но такого не было и не будет, потому что наши сотрудники свою работу исполняют добросовестно».

Игорь Потапенко назначен вице-губернатором Петербурга, будет отвечать за связь с силовиками. Возможно, и с теми из 14 тысяч, что, пройдя СВО, встретились-таки с обществом, придется разбираться.