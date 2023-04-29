Фигурант дела «Сети»* Бояршинов уехал из страны после освобождения, невзирая на 8 лет надзора

Юлий Бояршинов и его супруга уехали из России после того, как фигурант дела «Сети» (признано террористическим сообществом в РФ) вышел из колонии. Согласно приговору, он еще восемь лет не мог выходить из дома с десяти вечера до шести утра.

О том, что пара покинула страну, в соцсетях 28 апреля сообщают супруга Бояршинова и его отец. «Мы в Барселоне. И теперь нам больше ничего не страшно», — написала жена фигуранта. «И радостно, и грустно», — добавил отец Юлия.

Бояршинов 21 апреля вышел на свободу из колонии № 7 в Сегеже. На протяжении восьми лет он должен был дважды в месяц отмечаться у надзирателей и не покидать дом в ночное время.

