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    Фигурант дела «Сети»* Бояршинов уехал из страны после освобождения, невзирая на 8 лет надзора

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    Юлий Бояршинов и его супруга уехали из России после того, как фигурант дела «Сети» (признано террористическим сообществом в РФ) вышел из колонии. Согласно приговору, он еще восемь лет не мог выходить из дома с десяти вечера до шести утра.

    О том, что пара покинула страну, в соцсетях 28 апреля сообщают супруга Бояршинова и его отец. «Мы в Барселоне. И теперь нам больше ничего не страшно», — написала жена фигуранта. «И радостно, и грустно», — добавил отец Юлия.

    Бояршинов 21 апреля вышел на свободу из колонии № 7 в Сегеже. На протяжении восьми лет он должен был дважды в месяц отмечаться у надзирателей и не покидать дом в ночное время.

    В июне 2020 года Юлия Бояршинова приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы по петербургскому делу «Сети». Его обвинили в участии в террористическом сообществе и в незаконном хранении взрывчатки. Он признавал вину и все время следствия находился в СИЗО.

    Антифашисты Юлий Бояршинов и Виктор Филинков 22 июня 2020 года были приговорены к реальным срокам по делу террористического сообщества «Сеть». Обвинение строило свою версию на начальных показаниях фигурантов, которые последние называли «выбитыми» и от которых отказывались. Процесс длился два с половиной года.

    *Деятельность организации признана террористической и запрещена на территори РВ в 2019 году

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    Гость29 Апр 2023 в 00:30
    № 7.
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