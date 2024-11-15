Куда пойти 15–17 ноября: открытие катков, советская «Головоломка» и герои Чехова в коммуналке

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







В наступающие выходные ловим вдохновение на концертах Дома Радио на новой площадке, делаем первые шаги в сторону зимних развлечений и проникаемся уличным искусством.

Актуальное

В Комарово — выставка о Фрейндлих

До 31 января, 0+

Источник: razlivmuseum.spb.ru







Музей «Келломяки-Комарово» совместно с Театром им. Ленсовета организовал выставку к 90-летию Алисы Фрейндлих. На экспозиции выставлены личные вещи, которые актриса и её дочь, актриса Варвара Владимирова, передали в коллекцию, и реквизит из спектаклей 1970-х годов из театрального архива. Комарово — значимое место для Фрейндлих: в поселке, который традиционно был местом притяжения творческой интеллигенции, у неё своя дача.

Каток у Флагштока начинает новый сезон

С 15 ноября, 0+

Источник: АО «Зенит-Арена»







На новый сезон открывается «Каток у Флагштока». В честь этого выход на лёд в пятницу будет бесплатным! Так как погода ещё нестабильна, и в субботу и в воскресенье синоптики обещают дождь, в эти дни каток закроют ради безопасности посетителей. За дальнейшим расписанием работы катка можно следить в официальных соцсетях площадки. Ледовую арену запускают поэтапно. Первой станет доступна малая часть катка непосредственно под флагштоком «Зенита». В этом году организаторы побьют не только петербургский, но и мировой рекорд, залив 28 000 кв. м льдом, который выдерживает плюсовую температуру.

Ледовые арены — в Новой Голландии и «Севкабель Порту»

С 16 ноября, 3+

Источник: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»







С этих выходных каток заработает и в Новой Голландии. Ледовая арена займет площадь в 2 000 кв. м и будет открыта даже в плюсовую температуру. Около зоны катания традиционно появились теплая галерея, где удобно переодеться, и зона проката.

А «Каток у моря» в «Севкабель Порту» обещает вернуться после закрытия на слишком теплую погоду. В планах — субботний ледовый танцпол с диджеями с 17:00 до 22:30.

Уличные артефакты: не расходник, а экспонат

С 16 ноября до 15 января, 12+

Источник: предоставлено организаторами







«Стрит-арт хранение» в «Севкабель Порту» анонсирует выставочный проект «Артефакты». Экспонатами стали «предметы, оставшиеся от уличного искусства, и те, что стать искусством не успели»: трафареты, эскизы, тестовые экземпляры инсталляций. По замыслу организаторов, неприметные на первый взгляд вещи могут рассказать об энергетике и силе уличного искусства куда больше, чем фотография. Всего на выставке в музейные реликвии превратятся 60 вещей, связанные в том числе с такими авторами, как Базелевс, Вера Ширдина, Миша Маркер, Алеша, Стас Багс. Самые ценные предметы начали свою историю ещё в начале 2000-х годов, что делает их коллекционными редкостями.

«Полнолуние» и посвящение Голлю — от Дома Радио

Источник: Люда Бурченкова / Дом Радио







16 ноября в 20:00 и 17 ноября в 21:00, 12+

Первым событием сезона Дома Радио на новой площадке на Невском, в Доме Беггровых, станет вечер-энигма из цикла «Полнолуние». Артисты оркестра, хора и танцевальной труппы musicAeterna выступят под управлением Теодора Курентзиса. Особенность вечера в том, что содержание программы останется неизвестным до окончания концерта.

Ещё одна премьера выходных — проект «Посвящения Ивану Голлю» в постановке режиссера Елизаветы Мороз. В воскресенье публика познакомится с французскими и немецкими текстами поэта-авангардиста. Свои трактовки и вариации представят композиторы-резиденты Дома Радио Алексей Ретинский, Андреас Мустукис, Егор Ананко, Виктория Харкевич, Кирилл Архипов, а также Александр Белоусов, Вангелино Курентзис и сам Теодор Курентзис.

Театральное

В «Мастерской» — «Мой бедный Марат»

15 ноября, 12+

Театр «Мастерская» представляет свое видение пьесы «Мой бедный Марат» Алексея Арбузова. Канву истории о девушке и двух ребятах, которые вместе выживают в блокаду, а потом — после окончания войны — стремятся к личному счастью, режиссер Александр Баргман оставил неизменной. Персонажей Марата, Леонидика и Лики играют Евгений Шумейко, Сергей Агафонов и Олеся Казанцева.

«Три» — герои Чехова в новой реальности

16 и 17 ноября, 18+

Осовременивание классических сюжетов — типичный приём во многих спектаклях. При постановке «Трех сестер» в Камерном театре Малыщицкого режиссёр Петр Шерешевский пошёл дальше: сломал пространственно-временной континуум, переместил героинь в наше время и полностью изменил контекст. В новом спектакле действующим лицам придётся обустраиваться в современной петербургской коммуналке — жить вместе формально, но быть по-чеховски отчуждеными друг от друга, заказывать пиццу и готовиться к празднику. Второй слой спектакля — актерский «поток откровений»: во время репетиций «Трёх» артисты делились своими чувствами, мыслями и воспоминаниями, создавая тонкую внутреннюю жизнь персонажей с помощью этюдного метода.

«Легенда» удивит драмой и фокусами

16 ноября, 19:15, 18+, и 17 ноября, 19:15, 6+

В «Легенде» — театральный марафон. В субботу на сцене сыграют комедийную драму «Билокси Блюз» о молодом мужчине, который попадает в лагерь для новобранцев и переосмысляет ценности. В воскресенье в афише — театрализованное шоу с «вау-эффектом». Представление «Вопрос» проведёт Александр Магу: фокусник и иллюзионист.

В музеях

Чудики и страхи — на «Корабле дураков»

До 16 ноября, 18+

«Корабль дураков» в пространстве mArs знакомит с творчеством нонконформиста, основателя «трансреализма» в живописи, Юрия Брусовани. «Нынешняя выставка посвящена мрачно-осенней стороне его творчества, где призраки художника выходят на первый план», — анонсируют организаторы. Чёрно-белые персонажи работ Брусовани — гротескные чудики с чертами гоголевских героев — передают тревоги, страхи и сомнения их создателя.

Музей Кирова расскажет о «чувствованиях» советского человека

До 23 сентября 2025 года, 10+

Источник: предоставлено организаторами







Музей Кирова устраивает выставку-эксперимент «Человек советский — человек эмоциональный», которая обращается к 1920–1930-м годам. Именно тогда, отмечают организаторы, слово «эмоции» сменило слово «чувствования». Идеологический каркас проекта составлен из семи эмоций: интереса, радости, страха, гнева, горя, стыда, гордости. Каждую из них проиллюстрируют с помощью агитационных плакатов, карикатур, газетных публикаций, документов, игрушек, одежды и других вещей эпохи. Исследовать эмоциональный ландшафт советского общества зрители могут в своеобразном лабиринте, где нужно открывать одну створку за другой и взаимодействовать с предметами вокруг, чтобы в конце дойти до «эмоционального убежища».

«Осень» удивит разножанровостью

До 1 декабря, 12+

В Петербургском союзе художников провожают сезон большой выставкой ленинградских мастеров «Осень». Экспозиция заняла восемь залов Императорского общества поощрения художников и объединила разножанровых мастеров. Посетители увидят работы представителей секций живописи, графики, скульптуры, керамики, театра и кино, плаката, декоративно-прикладного и монументального искусства, иконописи, реставрации и фотографии.

Ленинградские виды — в Русском музее

До 14 января, 0+

Алексей Карев. Демонстрация у завода. 1926 Источник: пресс-служба Русского музея







Русский музей впервые почти за полвека открывает выставку Алексея Карева. Художник прославился ленинградскими пейзажами и особенно часто изображал виды Васильевского острова: Андреевский собор и Андреевский рынок. Караев умер от голода в феврале 1942 года и был похоронен в братской могиле на острове Декабристов. С историей его жизни и лаконичным узнаваемым стилем знакомит камерная выставка в Корпусе Бенуа. Кураторы акцентируют внимание в частности на простоте живописных решений в работе Караева, традиционно присущих именно ленинградской школе.

Философия и случайность — в «Росфото»

До 2 февраля, 12+

Источник: РОСФОТО







Выставка «О ФОТОГРАФИИ. Случайность, сингулярность, приключение» пройдёт на втором этаже Дворового корпуса «Росфото». Новый проект предлагает сфокусироваться не на трактовке сюжетов фотокадров, а на процессе их восприятия. Наполнение составили снимки профессиональных авторов XX–XXI веков: Константина Шапиро, Моисея Наппельбаума, Петра Оцупа, Игоря Савченко, Николая Гнисюка, Людмилы Федоренко, а ещё любительские снимки из домашних альбомов, аэрофотосъёмка и другие документы времени.

«Шорты Набокова» познакомят с писателем

До 15 декабря, 17:00

Библиотека им. Маяковского и музей Набокова СПбГУ организуют фестиваль «Шорты Набокова», посвященный многочисленным хобби и повседневной жизни писателя. Автор «Дара» и «Лолиты» увлекался множеством вещей: энтомологией, шахматами, боксом, футболом, теннисом, составлением кроссвордов. Организаторы хотят познакомить публику с Набоковым-человеком, чтобы его жизнь как писателя, возможно, стала кому-то понятнее. В программе — лекции, встречи и мастер-классы.

Послушать музыку

Редкая музыка средневековья — от The Readers

15 ноября, 19:00, 6+

Ансамбль The Readers интересен любителям Средневековья тем, что музыканты играют по манускриптам, читая старинную нотацию в оригинале. Такой подход позволяет сохранить независимость голосов друг от друга, которая предполагается при исполнении произведений той поры. В этот уик-энд коллектив играет на Выборгской стороне, в католической церкви во имя посещения пресвятой Девой Марией святой Елизаветы, и представляет новую программу. Она охватит период от начала XIV до начала XV века и познакомит с разножанровыми композициями. Мотеты из кодекса «Монпелье» сменят песни из «Игры о Робене и Марион», поэзия Гийома де Машо и хитроумная музыка школы Ars Subtilior. Дети до 12 лет проходят на концерт бесплатно.

CISTERN LIVE подсветит звучание

15 ноября, 20.00 12+

Источник: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»







Мультимедийное арт-пространство «Цистерна х Т-Банк» анонсирует серию живых аудиовизуальных концертов, первый из которых, CISTERN LIVE #1, пройдёт уже в пятницу. Посетителей ждут лайв-перформансы, а премьерная инсталляция от студии dreamlaser станет декорацией вечера. В программе выступления мастеров электронного жанра: Hoavi, Piper Spray & Lena Tsibizova и Nocow. Со светом и медиа будет работать художник Алексей Лизунов, который больше 10 лет работает с концертными инсталляциями и стейдж-дизайном, то есть оформлением сцен.

На экранах

Документалки — о важном на «Докере»

16 и 17 ноября, 16+

Источник: кадр из фильма «Это жизнь»







В «Севкабель Порту» в эти выходные на Международном фестивале документального кино «Докер» покажут 11 лучших лент из России и стран Ближнего и Дальнего Востока. Каждая работа показывает своё видение культуры разных стран от Марокко до Китая. Все сеансы — со свободным входом. Многие картины остросоциальны. Так, очерк «Черный дождь в моих глазах» режиссеров Амин и Амир Сохейли показывают историю мужчины и его незрячих детей, а короткометражный фильм «Сладкие яблоки Кабула» рассказывает о жизни афганского беженца, который пытается восстановить связь с близкими из иранской деревушки.

«Еретик» — триллер с Хью Грантом

С 14 ноября, 18+

Источник: кадр из фильма







На экранах — триллер «Еретик» с Хью Гратом в главной роли. Когда в его дверь стучатся двое мормонских миссионерок, он приглашает их зайти. Девушки ещё не подозревают, что уйти они смогут нескоро: хозяин приготовил для них страшную ловушку-лабиринт. Критики встретили новинку с энтузиазмом и поставили картине крайне высокие оценки.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»