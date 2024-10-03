Да будет свет. Новое мультимедийное пространство «Цистерна» на бывшем заводе «Степан Разин» показали публике

Источник: Сергей Николаев / Фонтанка.ру







На территории бывшего завода «Степан Разин» на Курляндской улице открывается новое мультимедийное арт-пространство «Цистерна». 3 октября его показали журналистам, а у же завтра пройдет торжественная открытие.



«Фонтанка» заглянула в будущее — через зеркальные цилиндры в пространствах бывших цистерн.

Промышленный район близ «Адмиралтейских верфей», в опрятном краснокирпичном здании с фасадом на Курляндскую — пивной ресторан, перед входом — расслабленные посетители. Вокруг — ни души, и это понятно: на часах только полдень. Через черные ворота слева — проход на территорию. Если продвинуться еще вглубь — с правой стороны откроется небольшая площадь с единственными черными дверьми в стене. За ними — та самая «Цистерна», новое арт-пространство, которое взялся развивать давно и хорошо известный в Петербурге куратор — урбанист Алексей Онацко, открывавший «Севкабель Порт». Теперь у него — новая команда Urban Context, но те же задачи — ввести в культурный оборот заводскую территорию за счет творчества.

Компания Heiniken закрыла завод в 2013 году, продав территорию. С тех пор ей ищут светлое будущее: с 2017 года здесь ежегодно проводился фестиваль современного искусства и электронной музыки GAMMA, а в 2020 году в этих самых стенах, где теперь открывают «Цистерну», поселился выдающийся театральный проект FULCRO. Здесь ставили спектакль «Наш класс», за который коллектив получил «Золотую маску», но после февраля 2024 года театр из России уехал. Тогда поработать с пространством и придумать, в каком направлении его можно развивать, пригласили Urban Context.

Пока идут последние приготовления, главные действующие лица среди мерцающих экранов рассказывают о задачах.

«Нам пришла в голову мысль создать здесь мультимедиа-пространство, — рассказывает Онацко. — Это не случайно: в Петербурге и в России в целом — огромное количество мультимедиа-художников и студий мирового уровня, которые звучат по всему миру — и на фестивалях, и в части коммерческого контента, и сопровождают туры лучших мировых ансамблей и групп. Это очень круто, но по какому-то недоразумению в Петербурге до сих пор не существовало какого-то места, „дома“ для медиаискусства, где профессиональная среда может встречаться с широкой публикой и показывать свои передовые идеи, наработки. И этой культуре, этому жанру и посвящена новая площадка».

Источник: Фонтанка.ру

Культурной программой «Цистерны», как ранее сообщалось, будет заниматься компания dreamlaser, более известная публике Нижнего Новгорода по пространству ЦЕХ. Гендиректор Андрей Тубольцев пообещал выставки на разную аудиторию — взрослую и семейную.

«Новое пространство будет показывать для жителей и гостей города различные мультимедийные выставки, в том числе, экспериментальные, потому что в первую очередь медиа-артисты и диджитал-художники работают в экспериментальном формате, — рассказал он. — За год мы планируем показать здесь четыре выставки, плюс параллельно будут идти различные образовательные программы, музыкальные и танцевальные, площадка будет „настраиваться“. Первая выставка — от студии dreamlaser, то есть от нас».

Компания всегда работает с высокотехнологичным оборудованием — оно создает свет и звук. В данном случае на помощь «пришли» еще зеркала. Их использовали для визуального расширения пространства — и сделали это настолько удачно, что, даже глядя в упор на первую, спонсорскую инсталляцию-фотозону, невозможно поверить, что это совсем небольшое пространство высотой в один этаж и даже не круглое, как кажется. Иллюзия создается полная.

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Рядом за плотными черными шторами — вход в основной зал. Там, в тумане, светятся огромные металлические тубы, подвешенные в воздухе и занимающие в высоту пространство первого и второго этажей, проходя сквозь круглые проемы в потолке.

«Инсталляция специально придумана под эту площадку и не могла быть создана где-либо еще, — комментирует креативный директор выставки Арсений Тюрин. — Здесь очень интересный зал, в потолке есть отверстия, где были раньше расположены цистерны пивного завода, и мы решили, что нужно воспроизвести эти цистерны, но в мультимедийном виде. И так, чтобы в них „настаивались“ не какие-то конкретные продукты, а идеи или мысли. И так как это первая инсталляция, мы решили, что она будет посвящена тому, как люди видят будущее, и тому, чего они от него ждут. Поэтому в одной из цистерн мы постарались собрать все положительные ожидания людей от будущего, а в другой — все отрицательные. И „выкрутить“ это на максимум и посмотреть, что из этого получится».

Источник: Сергей Николаев / Фонтанка.ру







На практике, разница между одним и другим оказывается не такая большая. Одинаково видишь звездное небо, проступающие через стены антропоморфные фигуры и лица, одинаково бушуют волны из разноцветных шариков. Но только в одном случае на миролюбие вселенной намекают летящие «парашютики» одуванчиков, приятные голубые волны и плавные линии — а в другом на тебя спускаются цепи и схематично изображенный гигантской паук. Так выглядят две «цистерны» из семи. Еще одна имеет не цилиндрическую форму и преломляет изображение по принципу калейдоскопа. А остальные четыре пронизывают лазерные лучи под потолком.

Первая выставка проекта задействует только первый этаж — на втором разместилась техническая зона. В будущем посетителям предложат смотреть на искусство и сверху вниз.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»