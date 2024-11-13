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Афиша Plus В «Росфото» покажут больше ста двадцати «случайных» работ из своей коллекции

В «Росфото» покажут больше ста двадцати «случайных» работ из своей коллекции

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Выставка предлагает сфокусироваться не на сюжете, а на процессе восприятия фотографии. В качестве точки отсчёта организаторы выставки берут ни много ни мало разные философские концепции, но предлагают зрителям делать выводы самостоятельно.

На выставке вы найдёте снимки мастеров XX–XXI веков: Константина Шапиро, Моисея Наппельбаума, Петра Оцупа, Игоря Савченко, Николая Гнисюка, Людмилы Федоренко, а ещё — любительские снимки из домашних альбомов, аэрофотосъёмку и другие документы времени.

Организаторы напоминают: художник (в смысле — живописец, например) может написать то, чего никогда не видел, а фотография неизбежно утверждает факт, что запечатлённое на снимке существовало в реальности. Французский философ Ролан Барт, на которого ссылаются кураторы, ввёл понятие studium — общее поле культурного знания, благодаря которому человек без дополнительных подписей и пояснений понимает, что изображено. Противоположность студиума — пунктум (punktum) — деталь, фрагмент, который привлекает внимание к снимку и даже тревожит. Пунктум связан уже не с «общим», а с индивидуальным восприятием. Вот и гостей выставки приглашают «поиграть со слоями».

Также на выставке вы сможете проследить, как менялись возможности фотосъёмки, как развивались сверхчувствительные материалы. На выставке будут работы, в которых есть «сбои», «ошибки» — они в том числе вызывают желание рассмотреть фотографии ближе, подумать, какое множество обстоятельств и случайностей влияют на снимок. Что фотография по сути, как говорил тот же Ролан Барт, — «случайность, сингулярность, приключение».

Выставка «О ФОТОГРАФИИ. Случайность, сингулярность, приключение» пройдёт на втором этаже Дворового корпуса «Росфото» с 15 ноября 2024 года по 2 февраля 2025-го. 12+

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