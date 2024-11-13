В «Росфото» покажут больше ста двадцати «случайных» работ из своей коллекции

Выставка предлагает сфокусироваться не на сюжете, а на процессе восприятия фотографии. В качестве точки отсчёта организаторы выставки берут ни много ни мало разные философские концепции, но предлагают зрителям делать выводы самостоятельно.

Организаторы напоминают: художник (в смысле — живописец, например) может написать то, чего никогда не видел, а фотография неизбежно утверждает факт, что запечатлённое на снимке существовало в реальности. Французский философ Ролан Барт, на которого ссылаются кураторы, ввёл понятие studium — общее поле культурного знания, благодаря которому человек без дополнительных подписей и пояснений понимает, что изображено. Противоположность студиума — пунктум (punktum) — деталь, фрагмент, который привлекает внимание к снимку и даже тревожит. Пунктум связан уже не с «общим», а с индивидуальным восприятием. Вот и гостей выставки приглашают «поиграть со слоями».