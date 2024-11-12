В Комарово откроется выставка к юбилею Алисы Фрейндлих

Выставку «Театральное Комарово» музей «Келломяки-Комарово» организовал совместно с Театром им. Ленсовета. Проект приурочен к 90-летию народной артистки СССР Алисы Фрейндлих.

Источник: razlivmuseum.spb.ru/







Актёры и режиссёры традиционно жили в Комарово: снимали и приобретали дачи, были постояльцами Дома творчества. Там встречались люди театра и кино, здесь можно было и отдохнуть, и обсудить новые проекты. Бывала в Доме творчества и Алиса Бруновна, а со временем её семья обзавелась своей дачей в Комарово, и теперь её можно встретить в посёлке с дочкой Варварой Владимировой.

На выставке будут личные предметы, которые Алиса Фрейндлих и Варвара Владимирова передали музею: вы сможете узнать и детали из жизни актрисы, и о том, какое место посёлок Комарово занимает в жизни Алисы Бруновны. Особый раздел на выставке будет посвящён Игорю Владимирову, который много лет возглавлял Театр им. Ленсовета, где Алиса Фрейндлих сыграла знаковые роли. На выставке будут предметы реквизита из спектаклей 1970-х годов из театрального архива.