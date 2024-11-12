В «Мастерской» расскажут историю Арбузова о любви в блокадном Ленинграде

14 и 15 ноября театр «Мастерская» сыграет премьеру спектакля «Мой бедный Марат» по одноименной пьесе Алексея Арбузова. Эта история, написанная в 1964 году, до сих пор современна, ведь в ней идет речь о вечных вопросах любви, верности и человечности в условиях войны.

Источник: vteatrekozlov.net/







Режиссер Александр Баргман представляет свое видение этой пронзительной драмы, раскрывая глубину чувств героев, оказавшихся в экстремальных обстоятельствах войны —блокада Ленинграда. Трое молодых людей — Лика, Марат и Леонидик — связаны узами дружбы, которую укрепили тяготы войны и потеря близких. Они обязаны друг другу жизнью, и эта связь становится для них опорой в мире, разрушенном войной. Блокада — не только исторический фон, но и метафора испытаний, которые меняют героев, заставляя их преждевременно взрослеть и искать ответы на сложнейшие вопросы: «Что значит быть настоящим мужчиной?», «Как сохранить человечность в бесчеловечных условиях?»

Когда блокадное кольцо прорвано, а война выиграна, начинается другая, не менее сложная война — война за личное счастье. Марат и Леонидик возвращаются с фронта к любимой женщине Лике. «Итак, мы обсудили, что такое победа. Давайте теперь обсудим, что же такое любовь», — произносит Марат, обозначая главный конфликт сюжета: кому отдаст свое сердце Лика, если оба мужчины одинаково дороги ей?

Режиссер Александр Баргман мастерски работает с актерами, помогая им раскрыть всю сложность и неоднозначность своих персонажей. Евгений Шумейко, Олеся Казанцева и Сергей Агафонов создадут подробные психологические портреты.