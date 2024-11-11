В Музее Кирова расскажут об эмоциях советского человека в форме исследования-квеста

«Человек советский — человек эмоциональный» — выставка-эксперимент, который обращается к опыту фундаментальных изменений в жизни советского общества в 1920–1930-е годы. Именно тогда, отмечают организаторы, слово «эмоции» сменило слово «чувствования».

Источник: предоставлено организаторами







В тот период учёные открывали физиологическую основу чувств, которые раньше считались «непостижимыми явлениями мира духовности», а пропаганда постоянно диктовала гражданам, «что такое хорошо, а что такое — плохо». Так появилась новая система коллективных эмоций.

В основе структуры выставки — семь эмоций: интерес, радость, страх, гнев, горе, стыд, гордость. Каждую из них проиллюстрируют с помощью агитационных плакатов, карикатур, газетных публикаций, документов из фондов Государственного музея истории Санкт-Петербурга. На выставке будут подлинные предметы 20–30-х годов: одежда, игрушки, пластинки, медицинские инструменты и даже старинное стоматологическое кресло. Для полного эмоционального погружения организаторы обещают также видео и аудиосопровождение экспозиции. Всего на выставке будет около восьмидесяти подлинных предметов и двухсот фотографий.

Исследовать эмоциональный ландшафт советского общества зрители могут в своеобразном лабиринте, где нужно открывать одну створку за другой, по пути «завести» патефон, «отремонтировать» улицу после наводнения и заглянуть в тайник, обнаруженный в одной из петербургских квартир. Завершит это исследование-квест инсталляция «Эмоциональное убежище» — там зритель сможет остаться наедине со своими мыслями.