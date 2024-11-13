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Афиша Plus Камерный театр Малыщицкого покажет жизнь чеховских трех сестер в коммуналке

Камерный театр Малыщицкого покажет жизнь чеховских трех сестер в коммуналке

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16 и 17 ноября в Камерном театре Малыщицкого состоятся показы нового спектакля Петра Шерешевского «Три». Режиссер поместит героев «Трех сестер» в современную питерскую коммуналку — когда люди живут все вместе, но при этом по-чеховски отчуждены друг от друга.

фото с репетиции спектакля

Этот спектакль разрушает классические границы времени и пространства, чтобы рассказать нам о нас самих. Семен Саксеев переписывает Чехова и предлагает новый взгляд на засмотренную, зачитанную, заученную — одним словом, избитую историю «Трех сестер». Новая пьеса скорее перекликается с культурным мифом «Трёх сестёр», открывая новые грани человеческой природы.

Действие спектакля происходит в коммуналке в центре Петербурга, обитатели готовятся ко дню рождения Иры, ждут курьера с пиццей — все как у всех. Герои спектакля — обычные люди, которые сталкиваются с обычными проблемами, но их истории рассказаны с такой искренностью и тонкостью, как будто зритель подглядывает за реальной жизнью через щель.

Это привычная Шерешевскому постмодернистская игра с классическим сюжетом, но и актерский «поток откровений»: судьбы героев «Трёх сестёр» переплетаются с жизнями артистов, которые во время репетиций делились своими чувствами, мыслями и воспоминаниями, создавая тонкую внутреннюю жизнь персонажей с помощью этюдного метода.

Петр Шерешевский: «Это история бесконечного ожидания счастливого завтра. Когда кажется, что находишься в черной полосе, чуть-чуть переживешь и придешь в счастливое завтра. Про какое-то такое ощущение наша история. Потом оглядываешься назад и понимаешь, что, наверное, там-то ты был счастливее, чем сегодня. Про это постоянное разочарование и постоянное спотыкание».

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