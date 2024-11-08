Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

3 м/c,

зап.

 773мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,07
EUR 105,57
Куда пойти на выходных
Дом Радио
Считаем утильсбор
Новый вице-губернатор в Смольном
Проект «Образование»
Задержан полковник Колесников
Китайские автозапчасти дорожают
Рейтинги "Фонтанки"
Афиша Plus Фестиваль искусств Востока Daira покажет документалки о сохранении традиций в современном городе. Вход на все показы бесплатный

Фестиваль искусств Востока Daira покажет документалки о сохранении традиций в современном городе. Вход на все показы бесплатный

239
Написать комментарий

16 и 17 ноября в «Севкабель порту» пройдут кинопоказы, организованные фестивалем искусств Востока Daira совместно с Международным фестивалем документального кино «Докер». В программу «Ветер. Яблоки. Черный дождь» вошли 11 лучших документальных фильмов из программы «Докера», которые показывают жизнь и культуру людей от Марокко до Китая.

Турецкое «Колесо обозрения» расскажет о непростой жизни работников парка аттракционов после банкротства. Короткометражный сирийский «Черный дождь в моих глазах» режиссеров Амин и Амир Сохейли говорят о любви отца к своим слепым детям. Призер фестиваля в коротком метре, иранский «Сладкие яблоки Кабула» рассказывают о судьбе афганского беженца, юного погонщика верблюдов. «Затишье после бури» — изображение повседневности пакистанской провинции, терзаемой бедностью и наводнениями. «Дело не в кетчупе» — комедийная зарисовка из Объединенных Арабских Эмиратов о жизни и ссорах семейной пары. «Мора все еще здесь» — марроканская лента о невыносимых условиях труда работников шахт в 1950-е годы. Российский «Против ветра» — рассказ о жизни дагестанки Гульфиры, отмеченный на таких фестивалях, как «Послание к человеку».

Три работы составляют китайский блок: «Это жизнь» — альманах домашних видео китайцев разных возрастов, профессий и мест жительства, настоящий портрет страны. «Мосты Улуна» — рассказ о красоте горной реки и тех, кто живёт на её берегах. И «Тишина на озере» — история любви двух слепоглухонемых людей.

Российский фильм «Переправа» — о сближении двух пограничных городов и их жителей, тренера единоборств и фотографа Олега Семенца и студентки-китаянки Чэнь Юэцзюэ. Его создала режиссер-документалист Настя Тарасова, программный директор фестиваля «Докер».

Фильмы представят историки, антропологи, культурологи, специалисты-востоковеды из СПбГУ, Российского этнографического музея, Кунсткамеры и других учреждений.

Все показы бесплатны, но необходима регистрация.

16+

ПО ТЕМЕ
Куда сходить бесплатно Документальное кино
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
Новости компаний
На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге прошла противоаварийная тренировка
8 ноября, 11:42
Новости компаний
Молодому городу – большой интернет: МегаФон модернизировал сеть в Кудрово
8 ноября, 11:11
ТОП 5
Новости компаний
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге прошла противоаварийная тренировка
8 ноября, 11:42
Молодому городу – большой интернет: МегаФон модернизировал сеть в Кудрово
8 ноября, 11:11
В «Образцовых кварталах» начались «зелёные дни»
7 ноября, 18:00
Студенты колледжей и вузов из разных регионов России прошли стажировки в Группе «Эталон»
7 ноября, 17:35
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
Контактный центр БСПБ занял III место в рейтинге доступности и качества обслуживания
7 ноября, 15:40
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
Доля безналичных платежей в СЗФО среди клиентов Сбера достигла 94%
6 ноября, 17:37
Агентство недвижимости «Главстрой» усиливает работу со вторичной недвижимостью
6 ноября, 16:55