Фестиваль искусств Востока Daira покажет документалки о сохранении традиций в современном городе. Вход на все показы бесплатный

16 и 17 ноября в «Севкабель порту» пройдут кинопоказы, организованные фестивалем искусств Востока Daira совместно с Международным фестивалем документального кино «Докер». В программу «Ветер. Яблоки. Черный дождь» вошли 11 лучших документальных фильмов из программы «Докера», которые показывают жизнь и культуру людей от Марокко до Китая.

Источник: кадр из фильма «Это жизнь»







Турецкое «Колесо обозрения» расскажет о непростой жизни работников парка аттракционов после банкротства. Короткометражный сирийский «Черный дождь в моих глазах» режиссеров Амин и Амир Сохейли говорят о любви отца к своим слепым детям. Призер фестиваля в коротком метре, иранский «Сладкие яблоки Кабула» рассказывают о судьбе афганского беженца, юного погонщика верблюдов. «Затишье после бури» — изображение повседневности пакистанской провинции, терзаемой бедностью и наводнениями. «Дело не в кетчупе» — комедийная зарисовка из Объединенных Арабских Эмиратов о жизни и ссорах семейной пары. «Мора все еще здесь» — марроканская лента о невыносимых условиях труда работников шахт в 1950-е годы. Российский «Против ветра» — рассказ о жизни дагестанки Гульфиры, отмеченный на таких фестивалях, как «Послание к человеку».

Три работы составляют китайский блок: «Это жизнь» — альманах домашних видео китайцев разных возрастов, профессий и мест жительства, настоящий портрет страны. «Мосты Улуна» — рассказ о красоте горной реки и тех, кто живёт на её берегах. И «Тишина на озере» — история любви двух слепоглухонемых людей.

Источник: кадр из фильма «Переправа»







Российский фильм «Переправа» — о сближении двух пограничных городов и их жителей, тренера единоборств и фотографа Олега Семенца и студентки-китаянки Чэнь Юэцзюэ. Его создала режиссер-документалист Настя Тарасова, программный директор фестиваля «Докер».

Фильмы представят историки, антропологи, культурологи, специалисты-востоковеды из СПбГУ, Российского этнографического музея, Кунсткамеры и других учреждений.

Все показы бесплатны, но необходима регистрация.