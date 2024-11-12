Русский музей впервые за сорок три года открывает выставку пейзажиста, погибшего в блокаду

Алексей Карёв. Демонстрация у завода. 1926. Источник: пресс-служба Русского музея







Алексей Карёв (1879-1942) — выходец из Саратовской губернии. Он учился в иконописной мастерской в Саратове, затем — в Боголюбовском рисовальном училище, в Пензенском художественном училище и в Киевской частной художественной школе. С 1907 года участвовал в выставках (от «Мира искусства» до Ленинградского Союза советских художников). В начале 1920-х преподавал в Саратовских свободных художественных мастерских, затем в Центральном училище технического рисования в Петрограде и (с 1922 до конца жизни) — во ВХУТЕИНЕ / Академии художеств. Прославился ленинградскими пейзажами.

Карёв жил на Васильевском острове, рядом с Академией, ему открывался вид на Андреевский собор и Андреевский рынок. Эти места он и писал: в музее отмечают, что художник как правило изображал переулки и набережные рядом с Академией. Кураторы подчёркивают в работах Карёва лаконизм изобразительных средств и простоту живописных решений, присущие ленинградской школе. Художник умер от голода в феврале 1942 года, похоронен в братской могиле на острове Декабристов. Последняя выставка Алексея Карёва проходила в Русском музее в 1981 году.

Алексей Карёв. Нева. 1934. Источник: пресс-служба Русского музея







Камерная экспозиция в зале № 80 на втором этаже корпуса Бенуа позволит зрителям впервые с 1981 года рассмотреть работы Карёва. Его самая масштабная вещь — полотно «Нева», написанное в 1934 году по заказу Ленсовета, — постоянно экспонируется в соседнем зале.