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Афиша Plus Русский музей впервые за сорок три года открывает выставку пейзажиста, погибшего в блокаду

Русский музей впервые за сорок три года открывает выставку пейзажиста, погибшего в блокаду

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Алексей Карёв. Демонстрация у завода. 1926.

Алексей Карёв (1879-1942) — выходец из Саратовской губернии. Он учился в иконописной мастерской в Саратове, затем — в Боголюбовском рисовальном училище, в Пензенском художественном училище и в Киевской частной художественной школе. С 1907 года участвовал в выставках (от «Мира искусства» до Ленинградского Союза советских художников). В начале 1920-х преподавал в Саратовских свободных художественных мастерских, затем в Центральном училище технического рисования в Петрограде и (с 1922 до конца жизни) — во ВХУТЕИНЕ / Академии художеств. Прославился ленинградскими пейзажами.

Карёв жил на Васильевском острове, рядом с Академией, ему открывался вид на Андреевский собор и Андреевский рынок. Эти места он и писал: в музее отмечают, что художник как правило изображал переулки и набережные рядом с Академией. Кураторы подчёркивают в работах Карёва лаконизм изобразительных средств и простоту живописных решений, присущие ленинградской школе. Художник умер от голода в феврале 1942 года, похоронен в братской могиле на острове Декабристов. Последняя выставка Алексея Карёва проходила в Русском музее в 1981 году.

Алексей Карёв. Нева. 1934.

Камерная экспозиция в зале № 80 на втором этаже корпуса Бенуа позволит зрителям впервые с 1981 года рассмотреть работы Карёва. Его самая масштабная вещь — полотно «Нева», написанное в 1934 году по заказу Ленсовета, — постоянно экспонируется в соседнем зале.

Выставка «Васильевский остров Алексея Карёва. К 145-летию со дня рождения» пройдёт в зале № 80 на втором этаже корпуса Бенуа с 13 ноября 2024 года по 14 января 2025 года. 0+

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