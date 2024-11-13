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Афиша Plus В Стрит-арт хранении «Севкабель порта» покажут артефакты уличного искусства

В Стрит-арт хранении «Севкабель порта» покажут артефакты уличного искусства

649
3 комментария

Экспонатами выставки «Артефакты» станут предметы, которые «не успели» стать искусством, расходные материалы уличных художников: трафареты, эскизы, тестовые экземпляры реализованных проектов. Организаторы полагают, что через такие вещи можно многое понять об уличном искусстве.

Вы увидите артефакты уличных акций, которые проходили в Петербурге, Москве, Перми, Красноярске и Екатеринбурге. Один из предметов — «Уличное [искусство]» Никиты Nomerz — это, по сути, буквально часть «улицы», отвалившийся кусок стены с надписью «искусство». В свою очередь в здании, от которого он отделился, осталось слово «уличное».

Также вы увидите работу Кирилла Кто, некогда созданную на фасадной сетке одного из московских зданий, трафареты пермской команды «Фрукты», микро-стрит-арт московских и петербургских художников, артефакты уличных акций Тимофея Ради. Всего на выставке будет порядка шестидесяти предметов.

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Каждую субботу в 16 часов, кроме 28 декабря, в период работы выставки будут проходить кураторские экскурсии, самостоятельное посещение с аудиогидом возможно каждый четверг с 19 до 21 часа и по воскресеньям с 17:30 до 20 часов.

Выставка «Артефакты» — коллаборация Стрит-арт хранения с телеграм-каналом «Стены & Фломастеры» — пройдёт в Стрит-арт хранении на территории «Севкабель Порта» с 16 ноября 2024 по 15 января 2025. 12+

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Уличное искусство
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Комментарии
3
280206998
3 часа
Что за бред, уничтожили завод ради этого?
Гость
2 часа
Термин. Искусство не применим к этому виду творчества.
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