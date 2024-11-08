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Афиша Plus В кино — триллер «Еретик» с Хью Грантом в роли кровавого маньяка

В кино — триллер «Еретик» с Хью Грантом в роли кровавого маньяка

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С 14 ноября на экранах — триллер режиссёров Скотта Бека и Брайана Вудса «Еретик». Сюжет вращается вокруг двух девушек — мормонских миссионерок, которые стучатся в дверь вроде бы безобидного пожилого джентльмена в кардигане, мистера Рида. Не успев глазом моргнуть, они оказываются в ловушке-лабиринте, которую Рид устроил для своих жертв. Теперь он проверит веру девушек на прочность при помощи серии жестоких испытаний.

Режиссеры Скотт Бек и Брайан Вудс ранее работали как сценаристы и продюсеры над фильмами ужасов, такими, как «Бугимен» и «Тихое место».

На роль антагониста они пригласили Хью Гранта, о ролях которого в романтических комедиях и мелодрамах напоминать не надо. В новом фильме обаяние артиста используется для усиления зловещего эффекта.

Критики с энтузиазмом встретили премьеру. На сайте Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг 94 %. Обозреватели сходятся в том, что за Хью Грантом за пределами своего амплуа удивительно приятно наблюдать, и хвалят картину за то, что она предпочитает дешевым скримерам нагнетание неуютной атмосферы.

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