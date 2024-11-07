Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

2 м/c,

с-з.

 767мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,22
EUR 105,71
Задержан полковник Колесников
Китайские автозапчасти дорожают
Промышленный Петербург
Что убило пациентов
Как Петербург украсят к Новому году
Как распознать вирус Коксаки
Победная речь Трампа
Рейтинги "Фонтанки"
Афиша Plus В Петербурге пройдет фестиваль «Шорты Набокова»

В Петербурге пройдет фестиваль «Шорты Набокова»

304
1 комментарий

Фестиваль «Шорты Набокова», посвященный многочисленным хобби известного писателя, пройдет в библиотеке Маяковского и Музее Набокова СПбГУ. Вход свободный.

Чтобы лучше понять Набокова-писателя и разгадывать многослойный шифр, полезно познакомиться с Набоковым-человеком, рассуждают организаторы фестиваля — специалисты библиотеки Маяковского и Музея Набокова СПбГУ. Аристократ и интеллектуал Набоков имел внушительный список хобби: энтомология, шахматы, бокс, футбол, теннис, составление кроссвордов… Даже литературу можно считать увлечением: пока мир не узнал Набокова-писателя, он зарабатывал на жизнь и иными занятиями.

Будут лекции — например, о детских и юношеских впечатлениях, которые вдохновляли Набокова потом всю жизнь, о произведениях Набокова, в которых ярче всего отразились его хобби. А будут еще и практикумы: попытаемся создавать и расшифровывать крестословицы и лингвистические загадки Набокова, разгадывать энтомологические и шахматные метафоры. Заодно попробуем создать собственную коллекцию бабочек и поучаствуем в шахматном турнире.

Все встречи будут проходить в библиотеке Маяковского (на Фонтанке, 44), но одно событие состоится в Музее-квартире В. В. Набокова на Большой Морской ул., д. 47: экскурсия с элементами мастер-класса для детей 7-12 лет, на которой школьники узнают методику сохранения бабочек.

Начинается фестиваль 12 ноября в 19:00. Последняя лекция — 15 декабря в 17:00. Зарегистрироваться можно на сайте библиотеки в разделе «Мероприятия». События рассчитаны на разный возраст: часть «7+», часть — «16+».

ПО ТЕМЕ
Владимир Набоков Куда сходить бесплатно
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
2 часа
Однобокие души - отдушина Набокова.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
Новости компаний
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Новости компаний
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
ТОП 5
Новости компаний
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
Доля безналичных платежей в СЗФО среди клиентов Сбера достигла 94%
6 ноября, 17:37
Агентство недвижимости «Главстрой» усиливает работу со вторичной недвижимостью
6 ноября, 16:55
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
6 ноября, 15:30
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00