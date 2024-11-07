В Петербурге пройдет фестиваль «Шорты Набокова»

Фестиваль «Шорты Набокова», посвященный многочисленным хобби известного писателя, пройдет в библиотеке Маяковского и Музее Набокова СПбГУ. Вход свободный.
Чтобы лучше понять Набокова-писателя и разгадывать многослойный шифр, полезно познакомиться с Набоковым-человеком, рассуждают организаторы фестиваля — специалисты библиотеки Маяковского и Музея Набокова СПбГУ. Аристократ и интеллектуал Набоков имел внушительный список хобби: энтомология, шахматы, бокс, футбол, теннис, составление кроссвордов… Даже литературу можно считать увлечением: пока мир не узнал Набокова-писателя, он зарабатывал на жизнь и иными занятиями.
Будут лекции — например, о детских и юношеских впечатлениях, которые вдохновляли Набокова потом всю жизнь, о произведениях Набокова, в которых ярче всего отразились его хобби. А будут еще и практикумы: попытаемся создавать и расшифровывать крестословицы и лингвистические загадки Набокова, разгадывать энтомологические и шахматные метафоры. Заодно попробуем создать собственную коллекцию бабочек и поучаствуем в шахматном турнире.
Все встречи будут проходить в библиотеке Маяковского (на Фонтанке, 44), но одно событие состоится в Музее-квартире В. В. Набокова на Большой Морской ул., д. 47: экскурсия с элементами мастер-класса для детей 7-12 лет, на которой школьники узнают методику сохранения бабочек.
Начинается фестиваль 12 ноября в 19:00. Последняя лекция — 15 декабря в 17:00. Зарегистрироваться можно на сайте библиотеки в разделе «Мероприятия». События рассчитаны на разный возраст: часть «7+», часть — «16+».