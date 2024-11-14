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Бизнес Новости компаний Wildberries претендует на бывший «ключ для развития IKEA в России»

Wildberries претендует на бывший «ключ для развития IKEA в России»

1 757
2 комментария

Компания Wildberries ведет переговоры об аренде бывшего дистрибьюторского центра IKEA в подмосковном Есипово площадью 180 тысяч квадратных метров, открытого в 2003 году и до недавнего времени бывшего последним активом шведов в России. О том, что Ingka Group, развивающая IKEA, продала складской комплекс бизнесмену Роберту Узилову, стало известно 8 ноября.

Онлайн-ретейлер Wildberries ведет переговоры с Узиловым об аренде наряду с другими претендентами, сообщает в четверг РБК со ссылкой на два источника. От комментариев в компании отказались, а представитель владельца сообщил, что рассматриваются разные сценарии и возможности развития актива. «Мы ведем переговоры с потенциальными партнерами», — заявил он.

В 2019 году Патрик Антони, будучи гендиректором группы компаний Ingka в России, называл этот дистрибьюторский центр площадью 180 тысяч квадратных метров, обслуживавший все магазины шведского ретейлера, «ключом для развития IKEA в России».

IKEA объявила о приостановке работы магазинов в России еще в марте 2022 года, а в августе приняла решение о ликвидации дочки ООО «Икеа Дом». В марте минувшего года компания попрощалась с последней фабрикой в России — производственной площадкой «ИКЕА Индастри Новгород».

Имущество ушедшей компании на 12,9 млрд руб. было арестовано по иску ФНС.

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Wildberries Склад IKEA Подмосковье Роберт Узилов
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Комментарии
2
Панкихой
1 час
Границы ключ переломлен пополам.
Пятрусь Броука
1 час
И на кой черт? Со своим бы разобрались.
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