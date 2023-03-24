«Коммерсант»: IKEA попрощалась с последней фабрикой в России

Торговая группа IKEA закрыла последнюю сделку по продаже своей мебельной фабрики в России — производственная площадка «ИКЕА Индастри Новгород» перешла в руки совладельцу петербургской компании Slotex Вадиму Осипову, сообщает 24 марта «Коммерсант».
Общая сумма всех сделок могла составить около 15 млрд руб. - на четверть меньше, чем запрашивал продавец, отмечает издание со ссылкой на собственный источник. Свои оставшиеся в РФ предприятия IKEA оценила почти в 20 млрд руб., что немногим выше их общей годовой выручки. Сделку с дисконтом в 25% утвердила правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, которая курирует продажу активов уходящих из России зарубежных компаний.
О полном уходе из России IKEA заявила год назад, назвав причиной спецоперацию на Украине. Производственные площадки «Икеа Индастри Вятка» «Икеа Индастри Тихвин» перешли в собственность компании из Коми «Лузалес» на прошлой неделе.
Владелец сети магазинов IKEA и торговых центров «Мега» шведская группа Ingka Group начала поиски покупателей на свою российскую недвижимость общей площадью 2,3 млн кв. м. на прошлой неделе.