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    РБК: Владелец площадей «Мега» и IKEA решил продать всю недвижимость в России

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    Шведская группа Ingka Group, которая владеет сетью магазинов IKEA и торговыми центрами «Мега», начала поиски покупателей на свою российскую недвижимость общей площадью 2,3 млн кв. м. Об этом 17 февраля сообщает РБК со ссылкой на несколько источников. Сделка будет означать полный уход группы из страны.

    По словам источников, окончательное корпоративное решение о продаже пока не принято. Переговоры сейчас в начальной стадии, они ведутся как минимум с двумя потенциальными покупателями. В пресс-службе Ingka заявили, что слухи не комментируют, а «Меги» продолжают работать — компания сосредоточена на «обеспечении безопасности операций и качества обслуживания клиентов».

    Ingka — крупнейший собственник торговой недвижимости в РФ, в портфель входят 14 торговых центров «Мега» (в Ленинградской области, Москве, Подмосковье и еще 9 регионах), гипермаркеты, где были магазины IKEA, и участки под строительство новых ТЦ. По оценке Forbes, в 2021 году доход от аренды Ingka Centers в России составил 350 млн долларов.

    «Продажу всех активов, которые принадлежат иностранным компаниям, входящим в перечень так называемых недружественных стран (то есть тех, которые ввели санкции в отношении России), с прошлого года согласует специальная комиссия при правительстве», — отмечается в публикации.

    Тем временем покупатели нашлись для всех трёх фабрик «ИКЕА Индастри», расположенных в России, в том числе в Ленинградской области. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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