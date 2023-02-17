РБК: Владелец площадей «Мега» и IKEA решил продать всю недвижимость в России

Шведская группа Ingka Group, которая владеет сетью магазинов IKEA и торговыми центрами «Мега», начала поиски покупателей на свою российскую недвижимость общей площадью 2,3 млн кв. м. Об этом 17 февраля сообщает РБК со ссылкой на несколько источников. Сделка будет означать полный уход группы из страны.



По словам источников, окончательное корпоративное решение о продаже пока не принято. Переговоры сейчас в начальной стадии, они ведутся как минимум с двумя потенциальными покупателями. В пресс-службе Ingka заявили, что слухи не комментируют, а «Меги» продолжают работать — компания сосредоточена на «обеспечении безопасности операций и качества обслуживания клиентов».

