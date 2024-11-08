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Новости компаний Финансы «Ключ для развития IKEA в России» достался Роберту Узилову. Продан последний актив шведской компании в РФ

«Ключ для развития IKEA в России» достался Роберту Узилову. Продан последний актив шведской компании в РФ

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4 комментария

Шведская Ingka Group, развивающая IKEA, закрыла сделку по продаже своего последнего актива в России — дистрибьюторского центра в подмосковном Есипово площадью 180 тысяч квадратных метров, открытого в 2003 году. Об этом 8 ноября пишет РБК.

Складской комплекс (ранее не вошедший в сделку шведов и Газпромбанка, выкупившего все ТЦ «Мега») достался бизнесмену Роберту Узилову, владельцу компании «ИК Юго-Восток» (в собственности которой логопарк в районе Люблино) и «Фуд Логистик» (логистический оператор агрокластера «Фуд Сити»).

В 2019 году Патрик Антони, будучи гендиректором группы компаний Ingka в России, называл этот дистрибьюторский центр, обслуживавший все магазины шведского ретейлера, «ключом для развития IKEA в России».

После прекращения работы IKEA в России в марте 2022 года склад не эксплуатировался. Кто будет его арендовать сейчас — неизвестно.

Представитель Роберта Узилова подтвердил РБК закрытие сделки по продаже склада, но от других комментариев отказался.

IKEA объявила о приостановке работы магазинов в России еще в марте 2022 года, а в августе приняла решение о ликвидации дочки ООО «Икеа Дом». В марте минувшего года компания попрощалась с последней фабрикой в России — производственной площадкой «ИКЕА Индастри Новгород».

Имущество ушедшей компании на 12,9 млрд руб. было арестовано по иску ФНС.

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Роберт Узилов Уход IKEA ИКЕА Актив Продажа Ingka Group
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Комментарии
4
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
А русские бизнесмены в России есть?
Сила в Правде!!
1 час
уж почти три года как обещают что сделают не хуже чем икея где?
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