«Ключ для развития IKEA в России» достался Роберту Узилову. Продан последний актив шведской компании в РФ

Шведская Ingka Group, развивающая IKEA, закрыла сделку по продаже своего последнего актива в России — дистрибьюторского центра в подмосковном Есипово площадью 180 тысяч квадратных метров, открытого в 2003 году. Об этом 8 ноября пишет РБК.

Складской комплекс (ранее не вошедший в сделку шведов и Газпромбанка, выкупившего все ТЦ «Мега») достался бизнесмену Роберту Узилову, владельцу компании «ИК Юго-Восток» (в собственности которой логопарк в районе Люблино) и «Фуд Логистик» (логистический оператор агрокластера «Фуд Сити»).

В 2019 году Патрик Антони, будучи гендиректором группы компаний Ingka в России, называл этот дистрибьюторский центр, обслуживавший все магазины шведского ретейлера, «ключом для развития IKEA в России».

После прекращения работы IKEA в России в марте 2022 года склад не эксплуатировался. Кто будет его арендовать сейчас — неизвестно.

Представитель Роберта Узилова подтвердил РБК закрытие сделки по продаже склада, но от других комментариев отказался.

IKEA объявила о приостановке работы магазинов в России еще в марте 2022 года, а в августе приняла решение о ликвидации дочки ООО «Икеа Дом». В марте минувшего года компания попрощалась с последней фабрикой в России — производственной площадкой «ИКЕА Индастри Новгород».