В правительстве Петербурга ждут новых назначений, а в комитетах — отставок

В правительство Петербурга должны ввести двух новых вице-губернаторов. Об этом «Фонтанке» рассказали собеседники в Смольном, отталкиваясь от нормативно-правовых документов за подписью губернатора.

Речь идет о распоряжении главы города № 8-рг (оно действует с 12 ноября — вместо 14-рг, которое утратило силу). Документ касается распределения обязанностей в городском правительстве. В нем — 14 позиций вице-губернаторов, при назначенных двенадцати.

В частности, там четко прописан вице-губернатор под № 13, который должен отвечать за комитет по информатизации и связи и за управление по развитию садоводства и огородничества. До недавнего времени это был Станислав Казарин, который покинул свою должность. Названные ведомства временно курирует «медицинский» вице-губернатор Олег Эргашев, но в распоряжении за ним закреплены только комздрав и управление ветеринарии. А строчка 13-го вице-губернатора по информатизации — без фамилии.

Также вакантна позиция вице-губернатора № 14, который должен отвечать за комитет по природопользованию и комитет имущественных отношений. Сейчас они распределены соответственно между Алексеем Корабельниковым и Валерием Москаленко.