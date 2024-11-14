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Город В правительстве Петербурга ждут новых назначений, а в комитетах — отставок

В правительстве Петербурга ждут новых назначений, а в комитетах — отставок

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10 комментариев

В правительство Петербурга должны ввести двух новых вице-губернаторов. Об этом «Фонтанке» рассказали собеседники в Смольном, отталкиваясь от нормативно-правовых документов за подписью губернатора.

Речь идет о распоряжении главы города № 8-рг (оно действует с 12 ноября — вместо 14-рг, которое утратило силу). Документ касается распределения обязанностей в городском правительстве. В нем — 14 позиций вице-губернаторов, при назначенных двенадцати.

В частности, там четко прописан вице-губернатор под № 13, который должен отвечать за комитет по информатизации и связи и за управление по развитию садоводства и огородничества. До недавнего времени это был Станислав Казарин, который покинул свою должность. Названные ведомства временно курирует «медицинский» вице-губернатор Олег Эргашев, но в распоряжении за ним закреплены только комздрав и управление ветеринарии. А строчка 13-го вице-губернатора по информатизации — без фамилии.

Также вакантна позиция вице-губернатора № 14, который должен отвечать за комитет по природопользованию и комитет имущественных отношений. Сейчас они распределены соответственно между Алексеем Корабельниковым и Валерием Москаленко.

В последний раз отмененное теперь распоряжение 14-рг меняли 7 ноября — когда в правительство вводили нового вице-губернатора Игоря Потапенко, а Валерию Москаленко подчинили администрацию губернатора. Позже Беглов представил новый состав правительства. При этом курирование комитета по информатизации и КИО возложили на соответствующих вице-губернаторов временно.

Это стало продолжением волны перестановок в Смольном, в которую между прочим угодили и перечисленные комитеты: руководивший КИО Сергей Макаров ушел на должность замдиректора Эрмитажа. Слухи о смене руководства давно ходят и в отношении комитета по природопользованию, причем в формате «со дня на день». Но сам его председатель Александр Герман, как и пресс-служба комитета, настойчиво их не подтверждают.

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Комментарии
10
Klaustrofobik
40 минут
Наступает утро. В Смольном просыпается мафия.
280206998
29 минут
Бюрократия растет и развивается.
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