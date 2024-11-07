Бывший глава КГИОП Сергей Макаров стал замдиректора Эрмитажа. В Смольном назначили новых начальников над дорогами и городским имуществом

Врио главы комитета имущественных отношений (а еще недавно глава КГИОП) Сергей Макаров покидает Смольный. Он назначен заместителем директора Эрмитажа.

О кадровых перестановках сообщает пресс-служба городской администрации 7 ноября. Место председателя КИО занял Владимир Уваров, который до этого был в должности заместителя. Напомним, Сергей Макаров много лет возглавлял КГИОП, но с лета перешел на руководство КИО.

Одновременно назначены новые главы в двух комитетах Петербурга. Врио председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры стал Евгений Варов (ранее — глава дирекции транспортного строительства). До него это кресло с мая занимал Дмитрий Галкаев.



Председателем комитета по госзаказу стал Денис Толстых. Здесь неожиданностей нет, он и до этого был временно исполняющим обязанности руководителя — с 2022 года.