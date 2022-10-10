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    В петербургском комитете по госзаказу меняется руководство

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, согласно которому Александр Жемякин с 11 октября больше не будет возглавлять комитет по государственному заказу. Он станет замглавы администрации Московского района.

    Как сообщает пресс-служба Смольного, врио председателя станет Денис Толстых. Его представляют как замглавы комитета, однако на данный момент он все еще является председателем комитета государственного заказа Ленобласти. Вероятно, релиз правительства города нужно понимать так, что Толстых предполагается одновременно назначить заместителем председателя и врио председателя петербургского комитета.

    Александр Жемякин возглавил комитет по госзаказу в середине 2019 года. На тот момент существовал вариант с объединением этого ведомства и комитета финансов, но от него отказались.

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