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    Перестановки в Смольном. Беглов сменил глав двух комитетов

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    4 комментария

    Губернатор Петербурга Александр Беглов освободил Леонида Кулакова от должности председателя комитета имущественных отношений (КИО). Об этом сообщила пресс-служба Смольного 5 июня.

    Кулаков отправлен в отставку «в связи с переходом на другую работу». Он занимал должность главы КИО с 2020 года, а до этого — с февраля 2018 по январь 2020 года он был председателем комитета по строительству Санкт-Петербурга и недолго был замглавы администрации губернатора. В структурах власти он работал с 2000 года, успел шесть лет поруководить Госстройнадзором. Начинал в качестве начальника отдела строительства и землепользования администрации Курортного района.

    Врио главы КИО стал Сергей Макаров, который с августа 2014 года возглавляет комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). А его место временно займет Алексей Михайлов — первый зампредседателя КГИОП.

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    Комментарии 4

    27995904205 Июн 2024 в 14:24
    Да кому эта новость вообще интересна ?!
    Вот если бы «их всех» взяли и отправили бы по этапу ….
    Вот это была бы НОВОСТЬ ….
    +0−0
    28206474805 Июн 2024 в 14:21
    Этих откуда привезли? Или с улицы взяли?
    +0−0
    Zdobsi05 Июн 2024 в 14:18
    Какая другая работа? Место то хлебное...
    +0−0
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