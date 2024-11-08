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Общество «За деньги нет» и «Русские вперед». Инстасамка и «Ленинград» выпустили совместный альбом

«За деньги нет» и «Русские вперед». Инстасамка и «Ленинград» выпустили совместный альбом

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15 комментариев

Исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) и группа «Ленинград» выпустили совместный альбом под названием «Бумеры и зумеры». Об этом стало известно в пятницу, 8 ноября. Он появился во всех российских музыкальных сервисах.

Альбом состоит из шести треков: «Хорошо», «За деньги нет», «Имба», «Ай лав ю», «Русские вперед» и «Рок».

В песнях, что типично для «Ленинграда», очень много нецензурных выражений. Также часто упоминаются успех и деньги, что привычно уже для Инстасамки. Есть отражение и современных трендов. Так, в треке «Русские вперед» Инстасамка поет: «Рашен рич бич». В этот момент на фоне Шнуров повторяет: «Русские вперед».

Обложка альбома сделана в стилистике легендарной «Матрицы». На ней изображены Сергей Шнуров и Инстасамка.

В конце октября стало известно, что Инстасамка может стать солисткой группы «Ленинград». Однако речь, скорее всего, шла о выпуске совместных треков.

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Комментарии
15
Митя Антонов
1 час
Скатился Шнуров, а ведь когда-то со своей группировкой "Ленинград* стадионы собирал. А теперь и проект "Зоя" накрылся.
Отец Родной
1 час
А может закрыть оба эти недоразумения лет на пять? Это ж дискредитация всего и вся вообще...
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