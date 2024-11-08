«За деньги нет» и «Русские вперед». Инстасамка и «Ленинград» выпустили совместный альбом

Исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) и группа «Ленинград» выпустили совместный альбом под названием «Бумеры и зумеры». Об этом стало известно в пятницу, 8 ноября. Он появился во всех российских музыкальных сервисах.

В песнях, что типично для «Ленинграда», очень много нецензурных выражений. Также часто упоминаются успех и деньги, что привычно уже для Инстасамки. Есть отражение и современных трендов. Так, в треке «Русские вперед» Инстасамка поет: «Рашен рич бич». В этот момент на фоне Шнуров повторяет: «Русские вперед».