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Общество «Информация правдивая». Инстасамка может стать солисткой группы «Ленинград»

«Информация правдивая». Инстасамка может стать солисткой группы «Ленинград»

3 172
10 комментариев

Блогер Дарья Зотеева (Инстасамка)

Рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) ведет переговоры о том, чтобы стать участницей группы «Ленинград». Она может быть новой солисткой. Об этом в понедельник, 28 октября, «Фонтанке» рассказал исполнительный директор певицы Максим Столяров.

«Информация правдивая. Мы сейчас на стадии финализации наших переговоров», — ответил он на вопрос корреспондента.

Концертный директор группы «Ленинград» Дмитрий Гугучкин подтвердил, что Сергей Шнуров действительно ведет переговоры с рэп-исполнительницей.

«Известно, что Сергей ведет переговоры с командой Инстасамки, это всё на настоящий момент», — поделился он.

Однако нынешняя солистка «Ленинграда» Ксения Руденко рассказала нам, что все еще поет, как прежде. По ее словам, возможно, у группы планируются какие-нибудь совместные треки с Инстасамкой, но по этим вопросам она комментировать ничего не может.

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Комментарии
10
Cashmare
1 час
а шнур столько выпьет?
Koma2024
1 час
Юля Коган самая крутая была. Жаль, куда-то пропала. "Инстасамка" - какой-то неприятный псевдоним, какие там самки, там пубертат сплошной, кмк
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