«Информация правдивая». Инстасамка может стать солисткой группы «Ленинград»

Рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) ведет переговоры о том, чтобы стать участницей группы «Ленинград». Она может быть новой солисткой. Об этом в понедельник, 28 октября, «Фонтанке» рассказал исполнительный директор певицы Максим Столяров.
«Информация правдивая. Мы сейчас на стадии финализации наших переговоров», — ответил он на вопрос корреспондента.
Концертный директор группы «Ленинград» Дмитрий Гугучкин подтвердил, что Сергей Шнуров действительно ведет переговоры с рэп-исполнительницей.
«Известно, что Сергей ведет переговоры с командой Инстасамки, это всё на настоящий момент», — поделился он.
Однако нынешняя солистка «Ленинграда» Ксения Руденко рассказала нам, что все еще поет, как прежде. По ее словам, возможно, у группы планируются какие-нибудь совместные треки с Инстасамкой, но по этим вопросам она комментировать ничего не может.
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