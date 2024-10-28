«Информация правдивая». Инстасамка может стать солисткой группы «Ленинград»

Рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) ведет переговоры о том, чтобы стать участницей группы «Ленинград». Она может быть новой солисткой. Об этом в понедельник, 28 октября, «Фонтанке» рассказал исполнительный директор певицы Максим Столяров.

«Известно, что Сергей ведет переговоры с командой Инстасамки, это всё на настоящий момент», — поделился он.

Однако нынешняя солистка «Ленинграда» Ксения Руденко рассказала нам, что все еще поет, как прежде. По ее словам, возможно, у группы планируются какие-нибудь совместные треки с Инстасамкой, но по этим вопросам она комментировать ничего не может.