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Общество Финансы Граждане Гайаны получат по 480 долларов от доходов с продажи нефти

Граждане Гайаны получат по 480 долларов от доходов с продажи нефти

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9 комментариев

Граждане Гайаны, проживающие на родине и за рубежом, получат от властей выплату в размере около 480 долларов. Правительство решило поделиться доходами от продажи нефти. Об этом сообщает газета The Guardian.

Выплату смогут получить все граждане страны старше 18 лет при наличии действующего паспорта или удостоверения личности. При этом жители Гайаны, постоянно проживающие за рубежом, тоже имеют право на эту выплату, но для того, чтобы получить ее, необходимо приехать в страну.

Всего в Гайане проживают чуть меньше 800 тыс. человек, а за пределами страны находятся около 400 тыс. граждан. Каждый из гайанцев сможет получить выплату от доходов с продажи нефти, которая утроила рост экономики страны с 2019 года.

Как передает The Guardian, на протяжении долгого времени ВВП Гайаны оставался одним из самых низких в регионе, однако после обнаружения крупных нефтяных месторождений у берегов Атлантического океана в 2015 году страна превратилась в одну из наиболее динамично развивающихся экономик мира.

«Если вы не пережили то, что пережили мы, вы не поймете, что означает этот ошеломляющий рост, — отметил гайанский медиааналитик и предприниматель Алекс Грэм. — Хотя верно, что нам все еще нужно время, чтобы этот рост перешел в качество жизни, мы начинаем видеть, как экономический рост превращается в инфраструктуру, проекты и системы, которые позволят гражданам наслаждаться все более высоким качеством жизни».

Ранее кандидат политических наук и старший научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Татьяна Русакова рассказала «Фонтанке», для чего президенту Венесуэлы Мадуро понадобился референдум о присоединении части соседней Гайаны.

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Комментарии
9
Отец Родной
1 час
А могли бы дворец построить... Или скинуться и часы любовнице купить
михаил.ру
1 час
президент здорового человека
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