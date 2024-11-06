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Политика «Мы вкладываем средства в патовую ситуацию». Американский сенатор заявил о необходимости завершить конфликт на Украине

«Мы вкладываем средства в патовую ситуацию». Американский сенатор заявил о необходимости завершить конфликт на Украине

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3 комментария

США пора положить конец кризису на Украине, заявил NBC 6 ноября cенатор от республиканской партии и вице-председатель комитета по делам разведки Марко Рубио.
По его словам, конфликт зашел в тупик, а США вкладывают деньги в патовую ситуацию, вместо того, чтобы ее разрешить. Дональд Трамп также выступает за прекращение вооруженных действий, но «как бизнесмен, он не будет говорить о тактике, которое приведет к этой цели», добавил Рубио.

Ранее Рубио отмечал, что США будут вести прагматичную внешнюю политику и указывал на опасность более тесных связей между Россией, КНР, Ираном и КНДР. Издание The Hill считает политика вероятным претендентом на пост госсекретаря США.

Выборы президента США прошли 5 ноября. По данным американских СМИ, победителем стал Дональд Трамп. Сам политик выступил с речью, в которой назвал себя 47-м президентом США.

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Марко Рубио Дональд Трамп Конфликт на Украине
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Комментарии
4
111111111111118
11 минут
Подальше вложишь, поближе возьмёшь!
SwampWolf
6 минут
🤣 а до этого, значит, всё в порядке было и тут резко что-то случилось?
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