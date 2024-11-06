От 276 до 279 голосов. Американские СМИ признают победу Трампа

Американские СМИ одно за другим публикуют сообщения о победе Дональда Трампа на выборах президента. Цифры немного отличаются, но фактический результат один.

The New York Times пишет, что он получил 277 голосов выборщиков, ABC — 279 голосов, AP — 277, CNN — 276. Для победы, напомним, необходимы 270. Одним из первых предварительные итоги опубликовал Fox News, также сообщив о 277 голосах .

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже объявил Дональда Трампа избранным президентом США. Республиканец получает поздравления от правителей разных стран. Одним из первых Трампа поздравил президент Сальвадора Найиб Букеле, белорусский лидер Александр Лукашенко также назвал его победителем. Сам Трамп выступил с речью, в которой назвал себя 47-м президентом США. Подробности читайте на «Фонтанке». Также читайте подробнее о том, как в России оценили итоги выборов.