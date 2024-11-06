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Победная речь Трампа
Общество «Еще будут завидовать квадроберам». Как в России оценили победу Трампа на президентских выборах в США

«Еще будут завидовать квадроберам». Как в России оценили победу Трампа на президентских выборах в США

9 961
24 комментария

В России реакция на победу Трампа пока вялая. Как будто всю ночь следили за выборами в США и к утру устали. Понятно, когда демонстрацию «это всего лишь работа» видишь у Маргариты Симоньян: «Трамп победил. Идите спать, коллектив». Но когда пресс-служба Александра Лукашенко скупо сообщает, что глава Белоруcсии «назвал Трампа победившим президентом США», — это скучно.

Официальный представитель МИД Мария Захарова оценила победу тоже коротко в своем телеграм-канале: «Побеждают те, кто живут любовью к своей стране, а не ненавистью к чужим». А позже добавила уже от лица МИД РФ: «Тезис Трампа о необходимости завершать конфликты предполагает, что должны быть конкретные для этого действия».

Хорошо хоть, у Дмитрия Медведева есть что почитать — с заголовком «Про упрямого Трампа»: «У Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок — на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации». Под «союзничком» он подразумевает и Украину: «Вопрос в том, сколько заставят дать Трампа на войну. Он упрямый, но система сильнее». И уверен, что у президента Зеленского сейчас плохое настроение.

Представители бизнеса все-таки больше о своем: «Доброе утро, новый мир… Нефть к $50 к маю, мир будет, похоже, везде, — пишет Олег Дерипаска, глава „Русала“ и добавляет, — Жалко американских woke (сторонники либерального движения, феминизма, ЛГБТ*. — Прим. ред.). Времена для них пришли такие, что будут ещё завидовать квадроберам». Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что победа Трампа на выборах может открыть новые возможности для перезагрузки отношений между Россией и США: «Несмотря на масштабную кампанию дезинформации, направленную против них, Трамп и его команда продемонстрировали уникальную силу и стойкость, завоевав президентский пост и контроль над Конгрессом и Сенатом США».

Депутат Госдумы Евгений Попов напоминает: «Ну что, теперь у Трампа 24 часа, чтобы закончить войну на Украине. Время пошло. Обещал же». Но предполагает худший вариант развития событий: «Думаю, Трамп еще до января предложит России заведомо невыгодную сделку по Украине, которую мы, конечно, отвергнем. Дональд разведет руками и, в свойственной ему манере, объявит о небывалом по размеру пакете помощи режиму Зеленского и о снятии всех ограничений по ракетам. Это тоже ничего не изменит. Но затянет процесс урегулирования». Вслед за Дерипаской Попов рассуждает: «Первое, что сделает Дональд, это распечатает добычу в США и постарается уронить Brent».

Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР, прокомментировал РИА Новости победу Трампа: «Это голос американцев за приоритет национальных интересов». И выразил надежду, что с этой победой появился шанс на более конструктивный подход по украинскому конфликту со стороны республиканцев. Еще один депутат Госдумы, Алексей Чепа, сказал агентству, что надеется на остановку финансирования Украины сейчас: «Потом, очевидно, продолжится в какой-то мере, но не в такой, как было. Поставки оружия сейчас точно не будет. Вряд ли Байден рискнёт что-то предпринять радикальное в оставшиеся два месяца». По его мнению, сейчас республиканцы будут сводить счёты с демократами и «будут пытаться вскрывать всякие коррупционные дела».

У российских политологов реакция на нового президента США разная. Так, Константин Калачев, предполагавший, что победит Камала Харрис, пишет: «Как показывает голосование за президента и в Сенат, Америка по-прежнему любит демократию, но уже не любит демократов».

А Сергей Марков уверен — победа Трампа настолько убедительна, что его президентский срок будет очень сильно отличаться от его первого срока: «Сейчас Трамп действительно сможет проводить ту политику, которую он хочет. Прошлый срок его блокировали. А сейчас его блокировать не смогут». Марков рассуждает, что Кремль ждет официальных итогов, и есть вариант, что Путин вообще не станет поздравлять нового президента враждебной России страны в данный момент. «Но все-таки Трамп хочет быть дружественным России политиком. Поэтому, видимо, Путин Трампа поздравит. Но не сразу», — предполагает он.

Будто бы отвечая политологу Маркову, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно, будет ли Путин поздравлять Трампа с победой. Что касается обещанного Трампом мира, то, по словам Пескова, после выигранной борьбы за Овальный кабинет слова кандидата иногда приобретают другой тон.

Экономист Михаил Делягин пишет, что Россию больше устроила бы победа Харрис. «Против Трампа выступает Камала Харрис, которая сделает из США сплошной фестиваль BLM и ЛГБТ. Трамп же, как и прежде, будет пытаться укрепить реальный производственный сектор Соединённых Штатов, совмещая его с цифровизацией (для чего и нужен Вэнс). Естественно, нам, России, вовсе ни к чему, чтобы страна, которая публично взяла курс на наше уничтожение, крепко стояла на ногах».

Он же объясняет разницу в отношении к победе Трампа во время его первой избирательной кампании и сейчас: «Если вспомнить 2016 год, когда Трамп шёл на пост президента впервые, ему противостояла Хиллари Клинтон. Её победа чётко обозначала неминуемую Третью Мировую войну, поэтому победу Трампа приветствовали по всему миру (и в России тоже)».

Политолог Федор Лукьянов размышляет, почему молчит Европа и тоже не торопится поздравлять Трампа: «Дело не только в успехе чуждого европейскому истеблишменту кандидата, а в том, что он выигрывает убедительно — в отличие от 2016 года. (…) Америка меняется, к чему Европа на словах готова, на деле — вообще нет. Поскольку европейская политика давно уже превратилась в производную от американской, надо думать, изменения неизбежны и тут. Интересно становится».

В разгар голосования 5 ноября стало известно, что несколько избирательных участков в США получили сообщения об угрозах взрывов. ФБР традиционно сообщило, что они пришли «с российских доменов электронной почты». Российскому посольству в США пришлось ответить, и ответ стал тоже своеобразной оценкой избирательной кампании в США: «Перед каждыми выборами американские власти и СМИ впадают в истерику по поводу „российской дезинформации и вмешательства“, стараясь списать любые проблемы на влияние внешних сил. Когда мы спрашиваем собеседников в Госдепартаменте и Белом доме о наличии фактуры в подкрепление предъявляемых обвинений, нам лишь отвечают в том духе, что „вы сами все знаете“». В МИД подчеркнули, что Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела других государств, включая США: «Как неоднократно подчеркивал Президент В. В. Путин, мы с уважением относимся к волеизъявлению американского народа. Все инсинуации о „российских происках“ — злобная клевета, выдуманная для использования во внутриполитической борьбе Соединенных Штатов».

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

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Комментарии
24
280896530
1 час
Профессия политолог: что-то сказать не сказав ничего. У Трампа уже был срок президентства и кое кто уже открывал шампанское и ездил с флагом по Москве. Теперь даже буйные головы соображают, что Трамп прежде всего для американцев, а проблемы далеких стран для него второстепенны.
DMaster
1 час
> Побеждают те, кто живут любовью к своей стране, а не ненавистью к чужим Вот тут при всем неоднозначном отношении к Захаровой придется согласиться. Вспомнилось после того, как заметил у одной из знакомых женщин, вышедших недавно замуж, статус на странице ВК "место занято" вместо "люблю тебя". Вот даже хорошо, что сам это место в свое время не занял. Если не можешь выбросить из головы тех, кто (якобы) раньше мешал жить и их обязательно надо еще раз передернуть - то они и не перестанут мешать.
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