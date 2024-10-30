Кадыров показал «подарок с Европы» — трактор Lamborghini

Глава Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал фирменный трактор Lamborghini. По его словам, это «подарок с Европы» — от генерального директора Lamborgini Стефана Винкельманна. Видеозапись с трактором опубликовала ГТРК «Вайнах».

Машину передал главе Чечни вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства республики Висхан Мацуев, говорится в сопроводительном тексте.

«Хороший подарок, но на войну не отправим», — сказал глава Чечни.

В августе Кадыров показал Cybertruck с пулеметом на крыше, который ему якобы подарил Илон Маск. Бизнесмен из США в ответ заявил, что не отправлял машину. После этого глава Чечни рассказал, что Маск удаленно отключил Cybertruck. «Ну как так, Илон? Разве так делается?» — написал Кадыров по этому поводу.