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Общество Кадыров показал «подарок с Европы» — трактор Lamborghini

Кадыров показал «подарок с Европы» — трактор Lamborghini

1 643
8 комментариев

Глава Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал фирменный трактор Lamborghini. По его словам, это «подарок с Европы» — от генерального директора Lamborgini Стефана Винкельманна. Видеозапись с трактором опубликовала ГТРК «Вайнах».

Машину передал главе Чечни вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства республики Висхан Мацуев, говорится в сопроводительном тексте.

«Хороший подарок, но на войну не отправим», — сказал глава Чечни.

В августе Кадыров показал Cybertruck с пулеметом на крыше, который ему якобы подарил Илон Маск. Бизнесмен из США в ответ заявил, что не отправлял машину. После этого глава Чечни рассказал, что Маск удаленно отключил Cybertruck. «Ну как так, Илон? Разве так делается?» — написал Кадыров по этому поводу.

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ПО ТЕМЕ
Трактор Lamborghini Рамзан Кадыров Подарок Чечня Стефан Винкельманн
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Комментарии
8
Сила в Правде!!
36 минут
зачем фъ тиктокера мародёра рекламирует так усердно интересно.
PetrP
38 минут
что он употребляет?
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