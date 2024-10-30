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Общество В США задержали мужчину, который заявил, что хотел бы пристрелить Трампа

В США задержали мужчину, который заявил, что хотел бы пристрелить Трампа

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6 комментариев

В Пенсильвании задержали 74-летнего Пола Дж. Гавенониса, якобы заявившего во всеуслышание о своей ненависти к кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу и желании его убить. Об этой истории стало известно из материала ABC27.

Жителя города Стейт-Колледж арестовали по обвинению в угрозах убийством в адрес экс-президента после того, как его слова достигли ушей сотрудника транспортного офиса.

«Я ненавижу Дональда Трампа. Я бы хотел пристрелить этого парня», — якобы произнес Гавенонис, покупая пропуск на парковку. Это произошло за день до митинга Трампа в штате Пенсильвания 26 октября.

Гавенонису было предъявлено обвинение в террористических угрозах и хулиганстве. На допросе он рассмеялся в ответ на вопрос, думал ли о том, что сможет убить кандидата в президенты, и сказал: «Вероятно. Да». Затем он добавил: «Надеюсь, что кто-нибудь его (Трампа. — Прим. ред.) поймает», — прежде чем сообщить Секретной службе, что у него дома есть винтовка.

В освобождении под залог 74-летнему мужчине отказано. В настоящее время он находится в тюрьме округа Сентр.

Первое покушение на Трампа было совершено 13 июля во время предвыборного митинга. Затем еще одного мужчину задержали после инцидента, который силовики назвали вторым покушением на Трампа. Политик играл в гольф на своем поле во Флориде, и агент секретной службы заметил ствол винтовки, торчащий из кустов. Трамп не пострадал. По данным секретной службы, Раут не стрелял в политика. Мужчину удалось поймать благодаря свидетелю. Он обвиняется по двум пунктам: хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером.

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Пол Дж. Гавенонис Дональд Трамп Угроза убийством Арест Пенсильвания
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Комментарии
6
Abu-Denis
1 час
В 1980-х американец хвастался гражданину СССР - мол, у нас свобода, могу выйти на площадь перед Белым домом и кричать "Рейган дурак". "Подумаешь, - гордо отвечает советский собеседник. - Я тоже могу кричать на Красной площади "Рейган дурак". А теперь ни в Москве, ни в Вашингтоне не покричать вслух "Трамп дурак". Упекут и там, и тут.
AlBerkut
23 минуты
Дошутится на старости лет... Точнее уже дошутился...
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