В США задержали мужчину, который заявил, что хотел бы пристрелить Трампа

В Пенсильвании задержали 74-летнего Пола Дж. Гавенониса, якобы заявившего во всеуслышание о своей ненависти к кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу и желании его убить. Об этой истории стало известно из материала ABC27.

«Я ненавижу Дональда Трампа. Я бы хотел пристрелить этого парня», — якобы произнес Гавенонис, покупая пропуск на парковку. Это произошло за день до митинга Трампа в штате Пенсильвания 26 октября.

Гавенонису было предъявлено обвинение в террористических угрозах и хулиганстве. На допросе он рассмеялся в ответ на вопрос, думал ли о том, что сможет убить кандидата в президенты, и сказал: «Вероятно. Да». Затем он добавил: «Надеюсь, что кто-нибудь его (Трампа. — Прим. ред.) поймает», — прежде чем сообщить Секретной службе, что у него дома есть винтовка.

Первое покушение на Трампа было совершено 13 июля во время предвыборного митинга. Затем еще одного мужчину задержали после инцидента, который силовики назвали вторым покушением на Трампа. Политик играл в гольф на своем поле во Флориде, и агент секретной службы заметил ствол винтовки, торчащий из кустов. Трамп не пострадал. По данным секретной службы, Раут не стрелял в политика. Мужчину удалось поймать благодаря свидетелю. Он обвиняется по двум пунктам: хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером.