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Происшествия В Забайкалье сбежали четверо осужденных. Двоих уже задержали

В Забайкалье сбежали четверо осужденных. Двоих уже задержали

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6 комментариев

В Забайкалье четверо приговоренных к исправительным работам осужденных сбежали из специализированного центра в Нерчинске. Двоих уже задержали, сообщили 27 октября РИА Новости в пресс-службе регионального УФСИН.

Осужденных недосчитались накануне. Уточняется, что пропал 38-летний Николай Куйдин из Читы, который был осужден на 2 года и 8 месяцев за кражу, а также 27-летний Андрей Андреев из Могойтуя, которого судили за разбой в организованной группе и приговорили к 3 годам и 5 месяцам принудительных работ.

Также в бега подался 41-летний Олег Чекрышев из Благовещенска, который был осужден на 2 года за применение насилия в отношении представителя власти. Сотрудники УФСИН по Амурской области задержали его дома.

В Чите же задержали 42-летнего Юрия Русина из Лесного городка. Мужчину судили за грабеж группой лиц, за который он был приговорен к принудительным работам на год и 10 месяцев.

Руководство исправительного центра может обратиться в суд, чтобы неотбытую часть наказания осужденные провели уже в колонии.

Тех, кто знает о местонахождении осужденных к принудительным работам, в УФСИН просят обратиться в дежурную часть по телефону (3022) 36-40-19.

Накануне стало известно о побеге шестерых заключенных из исправительной колонии № 2 в Липецке. По информации УФСИН, утром сотрудники колонии обнаружили подкоп, сразу после этого подсчитали осужденных, и оказалось, что шестерых не хватает. Все беглецы — выходцы из Средней Азии. Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, допустивших побег. Сначала двоих нашли в Тамбовской области, затем еще троих — в Липецкой, при этом один был ранен.

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Комментарии
6
Митя Антонов
1 минута
По ходу дела, они не захотели заключать контракты, а решили не резать себе вены, а уйти в побег.
Гость
45 минут
Все побежали и я побежал...(с), куда? Сроки детские, на одной ноге можно отстоять, теперь будет как в кино , год у тебя был, два за побег, три за детсад, иди Вася иди..
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