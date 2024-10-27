В Забайкалье сбежали четверо осужденных. Двоих уже задержали

В Забайкалье четверо приговоренных к исправительным работам осужденных сбежали из специализированного центра в Нерчинске. Двоих уже задержали, сообщили 27 октября РИА Новости в пресс-службе регионального УФСИН.

Осужденных недосчитались накануне. Уточняется, что пропал 38-летний Николай Куйдин из Читы, который был осужден на 2 года и 8 месяцев за кражу, а также 27-летний Андрей Андреев из Могойтуя, которого судили за разбой в организованной группе и приговорили к 3 годам и 5 месяцам принудительных работ.

Также в бега подался 41-летний Олег Чекрышев из Благовещенска, который был осужден на 2 года за применение насилия в отношении представителя власти. Сотрудники УФСИН по Амурской области задержали его дома.

В Чите же задержали 42-летнего Юрия Русина из Лесного городка. Мужчину судили за грабеж группой лиц, за который он был приговорен к принудительным работам на год и 10 месяцев.

Руководство исправительного центра может обратиться в суд, чтобы неотбытую часть наказания осужденные провели уже в колонии.

Тех, кто знает о местонахождении осужденных к принудительным работам, в УФСИН просят обратиться в дежурную часть по телефону (3022) 36-40-19.