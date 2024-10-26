Беглецы из липецкой колонии — выходцы из Средней Азии

Все шестеро заключенных, сбежавшие из исправительной колонии общего режима № 2 в Липецкой области, выходцы из Средней Азии. Об этом информирует региональное УФСИН, уточняя свое предыдущее сообщение.

Судя по ориентировкам, они были осуждены за тяжкие преступления, среди которых разбой, изнасилование, торговля наркотиками.

По данным регионального СУ СК, возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц ИК-2, допустивших побег заключенных.

Утром 26 октября о побеге шестерых заключённых проинформировал губернатор региона Игорь Артамонов и предупредил о возможных информационных вбросах. По данным УФСИН, сегодня при обходе территории колонии сотрудники обнаружили подкоп. После этого подсчитали осужденных, и оказалось, что шестерых не хватает.