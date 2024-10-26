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Происшествия Шестеро заключённых сбежали из липецкой колонии

Шестеро заключённых сбежали из липецкой колонии

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6 комментариев

В Липецкой области шестеро заключённых совершили побег из исправительной колонии № 2. Об этом 26 октября сообщает губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале и предупреждает о возможных информационных вбросах.

«Понимаю, что такая новость может вызвать беспокойство, но прошу не поддаваться панике», — просит Артамонов.

Все оперативные службы сосредоточены на поиске беглецов, сформирована межведомственная группа. Все необходимые мероприятия проводит областное УФСИН во взаимодействии с МВД, ФСБ и Росгвардией.

«Отдельно отмечу, что мы ожидаем большое количество вбросов и фейковых новостей, связанных с побегом. Информационная война продолжается», — добавляет губернатор.

Отметим, что исправительная колония № 2 находится на окраине Липецка, за северным обходом города.

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Комментарии
6
OttoVonNasmorck
2 часа
Это вброс или фейк?
Slava_Rossii2
2 часа
Раз целый губернатор сам заявляет, значит с большой долей вероятности случилось что-то серьёзное, о чём станет известно из неофициальных источников.
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