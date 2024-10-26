Шестеро заключённых сбежали из липецкой колонии

В Липецкой области шестеро заключённых совершили побег из исправительной колонии № 2. Об этом 26 октября сообщает губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале и предупреждает о возможных информационных вбросах.
«Понимаю, что такая новость может вызвать беспокойство, но прошу не поддаваться панике», — просит Артамонов.
Все оперативные службы сосредоточены на поиске беглецов, сформирована межведомственная группа. Все необходимые мероприятия проводит областное УФСИН во взаимодействии с МВД, ФСБ и Росгвардией.
«Отдельно отмечу, что мы ожидаем большое количество вбросов и фейковых новостей, связанных с побегом. Информационная война продолжается», — добавляет губернатор.
Отметим, что исправительная колония № 2 находится на окраине Липецка, за северным обходом города.
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