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Происшествия Каким образом сбежали заключенные в Липецке, рассказывает ФСИН

Каким образом сбежали заключенные в Липецке, рассказывает ФСИН

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8 комментариев

УФСИН по Липецкой области сообщает подробности побега заключенных из колонии № 2. Как оказалось, был сделан подкоп, и шесть человек выбрались через него за охраняемую территорию.

«26.10.2024 в исправительной колонии общего режима № 2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия 6 осужденных», — говорится в сообщении.

Личный состав сводного отряда УФСИН поднят по тревоге. Ведутся мероприятия по розыску, по горячему следу направляются группы преследования. Назначена служебная проверка.

«Выставлены временные разыскные посты. Оповещены взаимодействующие органы, разосланы ориентировочные данные на осужденных», — отмечают в учреждении.

Также в сообщении подчеркивается: «Для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к ответственности».

Утром 26 октября о побеге шестерых заключённых проинформировал губернатор региона Игорь Артамонов и предупредил о возможных информационных вбросах.

«Понимаю, что такая новость может вызвать беспокойство, но прошу не поддаваться панике», — призвал Артамонов.

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Комментарии
8
282556445
1 час
Сбежали на СВО.
Slava_Rossii2
1 час
Как можно своевременно не заметить подкоп длиной около 50 м.? Это либо разгильдяйство, либо коррупция.
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