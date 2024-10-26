Двух сбежавших заключенных поймали в соседнем регионе

Двое из шести заключенных, сбежавших из колонии в Липецкой области, по оперативной информации, задержаны. Их нашли в соседней Тамбовской области. Об этом сообщает липецкий губернатор Игорь Артамонов в своем канале.
«Спецслужбы продолжают мероприятия по розыску и задержанию преступников», — пишет он.
О побеге шестерых заключённых из исправительной колонии № 2, расположенной на окраине Липецка, стало известно 26 октября. По данным УФСИН, утром при обходе территории колонии сотрудники обнаружили подкоп. После этого подсчитали осужденных, и оказалось, что шестерых не хватает. Все они — выходцы из Средней Азии. По данным RT, четверо отбывали срок за изнасилование, в том числе детей от 12 до 16 лет, двое — за хранение наркотиков. Все они некоторое время жили и работали в Москве. Как минимум у троих не было регистрации и определённого места жительства. Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, допустивших побег.
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