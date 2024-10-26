Ещё двух беглых заключённых взяли в Липецкой области

Найдены ещё двое заключённых из шестерых, сбежавших из колонии в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем канале.

Двух мужчин задержали правоохранители на территории Липецкой области. До этого ещё двух — в соседней Тамбовской области. Продолжается розыск двух оставшихся преступников.

О побеге шестерых заключённых из исправительной колонии № 2 на окраине Липецка стало известно 26 октября. По данным УФСИН, утром сотрудники колонии обнаружили подкоп, сразу подсчитали осужденных, и оказалось, что шестерых не хватает. Все они — выходцы из Средней Азии. Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, допустивших побег.