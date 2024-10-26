Полицейским пришлось стрелять. Подробности задержания беглых заключённых

Один из беглецов из липецкой исправительной колонии при задержании пострадал. Подробности операции сообщает представитель МВД Ирина Волк.

Двое мужчин скрывались у посёлка Улусарка в Задонском районе Липецкой области. Их нашли сотрудники МВД. При задержании один из заключённых оказал сопротивление и попытался скрыться. Полицейские применили табельное оружие. Мужчина получил огнестрельное ранение, его доставили в медицинское учреждение.

Источник: МВД РФ

По словам одного из задержанных, вдвоём они собирались добраться до Подмосковья, затем в Казахстан и оттуда на родину.