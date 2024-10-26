Полицейским пришлось стрелять. Подробности задержания беглых заключённых

Один из беглецов из липецкой исправительной колонии при задержании пострадал. Подробности операции сообщает представитель МВД Ирина Волк.
Двое мужчин скрывались у посёлка Улусарка в Задонском районе Липецкой области. Их нашли сотрудники МВД. При задержании один из заключённых оказал сопротивление и попытался скрыться. Полицейские применили табельное оружие. Мужчина получил огнестрельное ранение, его доставили в медицинское учреждение.
По словам одного из задержанных, вдвоём они собирались добраться до Подмосковья, затем в Казахстан и оттуда на родину.
Напомним, о побеге шестерых заключённых из исправительной колонии № 2 на окраине Липецка стало известно 26 октября. По данным УФСИН, утром сотрудники колонии обнаружили подкоп, подсчитали осужденных, и оказалось, что шестерых не хватает. Все они — выходцы из Средней Азии. Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, допустивших побег. Сначала двоих нашли в Тамбовской области, затем еще двоих в Липецкой. Розыск еще двух человек продолжается.
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