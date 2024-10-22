В Кремле прокомментировали слухи о «плане победы над долларом»

Сотрудничество стран БРИКС не направлено против доллара и любых других валют. Об этом 22 октября заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Economist. Издание упомянуло «план победы над долларом», который якобы собираются обсудить во время проведения саммита БРИКС.

«Сотрудничество в рамках БРИКС <...> преследует основную цель - обеспечить интересы тех стран, которые принимают участие в этом формате», – уточнил Песков.

Несколько дней назад издание The Economist выпустило публикацию, согласно которой во время саммита БРИКС представители стран якобы обсудят «план победы над долларом».