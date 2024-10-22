Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

облачно, без осадков

ощущается как +9

4 м/c,

ю-з.

 762мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,09
EUR 104,40
Премьера по Булгакову в МДТ
Распил или помощь бизнесу?
Промышленный Петербург
Дуглас Сантос - русский
Сколько лет копить на квартиру
Нет картошки, пусть едят батат
Подготовка к концу света
Рейтинги "Фонтанки"
Власть В Кремле прокомментировали слухи о «плане победы над долларом»

В Кремле прокомментировали слухи о «плане победы над долларом»

603
4 комментария

Сотрудничество стран БРИКС не направлено против доллара и любых других валют. Об этом 22 октября заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Economist. Издание упомянуло «план победы над долларом», который якобы собираются обсудить во время проведения саммита БРИКС.

«Сотрудничество в рамках БРИКС <...> преследует основную цель - обеспечить интересы тех стран, которые принимают участие в этом формате», – уточнил Песков.

Несколько дней назад издание The Economist выпустило публикацию, согласно которой во время саммита БРИКС представители стран якобы обсудят «план победы над долларом».

Саммит БРИКС стартует в Казани сегодня, 22 октября. Он продлится три дня — до 24-го числа. У президента РФ Владимира Путина в рамках саммита планируется 17 встреч с лидерами государств.

ПО ТЕМЕ
Дмитрий Песков Доллар
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
gatsby55
1 минута
Очевидно же, что рубль скоро станет межгалактической валютой. И его будут передавать по наследству.
Отец Родной
3 минуты
В этом году победим до 100 р за доллар, а следующем до 200р за доллар, ну а потом окончательно всех победим, до 300р за доллар! Кирдык вашей омерике
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Быть айтишником хочу: в России пройдет День профориентации в ИТ для школьников
21 октября, 18:01
Новости компаний
БСПБ проведет онлайн-конференцию для участников ВЭД, посвященную международной сертификации экспортеров
21 октября, 17:20
Новости компаний
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
ТОП 5
Новости компаний
Быть айтишником хочу: в России пройдет День профориентации в ИТ для школьников
21 октября, 18:01
БСПБ проведет онлайн-конференцию для участников ВЭД, посвященную международной сертификации экспортеров
21 октября, 17:20
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
Апарт-отель Industrial Avenir готовят к полномасштабному строительству
21 октября, 15:10
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
Не только ПВЗ и булочные: как развивается коммерческая недвижимость в новостройках
19 октября, 18:00
В «Образцовых кварталах» прошёл Семейный день
18 октября, 18:00
Проекты от Setl Group стали самыми востребованными в Петербурге
18 октября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
18 октября, 16:50
Полностью завершено благоустройство квартала «Юттери» в Колпино
18 октября, 16:25
Сотрудники петербургского застройщика помогают диким животным перезимовать
18 октября, 14:50