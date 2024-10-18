Ядерное оружие, индийское кино, конфликт на Ближнем Востоке. О чем говорил Путин на встрече с журналистами стран БРИКС

Владимир Путин встретился с представителями ведущих СМИ стран БРИКС в пятницу, 18 октября. Журналисты спросили президента России о расширении и будущем БРИКС, окончании конфликта на Украине и ядерном оружии, а также ситуации на Ближнем Востоке и индийском кино.

О БРИКС

В начале встречи Путин отметил, что в рамках саммита БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, у него планируется 17 двусторонних встреч, пишет ТАСС. По словам президента, на данный момент не менее 30 государств уже изъявили желание тем или иным способом присоединиться к работе БРИКС, а на сегодняшний день в состав объединения входит десять стран. Также Путин обратил внимание на масштабы БРИКС и заявил, что без этого объединения человечество не может существовать.

«БРИКС — это 45% населения планеты, это 33% суши, это постоянный рост торгового оборота и уровня в мировой торговле», — сказал президент.

«По некоторым направлениям без стран БРИКС вообще человечество не может существовать, имею в виду продовольственные рынки, энергетические, но и в высокотехнологичных сферах, в частности в развитии искусственного интеллекта и его использовании, мы все больше и больше не только приобретаем компетенции, а по отдельным направлениям становимся лидерами», – добавил президент России.

О Китае

Отношения России и Китая абсолютно равноправны, сказал Путин, отвечая на вопрос гендиректора телеканала Sky News Arabia. Он отметил, что между странами «нет ни старших, ни младших» и страны работают исключительно в интересах друг друга. «Это не пустая штампованная фраза, так и есть на самом деле. Мы прислушиваемся друг к другу», — поделился глава РФ.

Далее в ходе встречи Путин поднял тему развития Китая. Он отметил, что США не смогут остановить развитие Поднебесной. «Соединенные Штаты опоздали лет на 15, они не смогут остановить развитие Китая, это невозможно сделать, так же как невозможно сказать солнцу — не вставай, оно все равно поднимется. Есть объективные процессы экономического развития, они связаны с миллионом факторов. Эта попытка сдержать развитие Китая, она негативно отражается на экономике самих Соединенных Штатов», — сказал Путин.

При этом, по словам президента, Россия не лезет в отношения Китая и США. «Что касается взаимоотношений между Китаем и США — мы не лезем в эти вопросы. Так же, как не лезем в отношения между Эфиопией, скажем, и Египтом», — заявил президент.

О мире

Россия не планирует переустроить мир, однако не может не реагировать на кризисы, следует из заявления Путина перед представителями СМИ стран БРИКС. По словам президента, переустройство миропорядка происходит естественным образом и этот процесс неизбежен.

«Что касается политического устройства. Вот здесь ваш египетский коллега… говорил о том, что мы заявляем и стремимся к переустройству миропорядка. Мы не стремимся на самом деле», — сказал Путин.

Путин подчеркнул, что важно объединять людей. Это необходимо в первую очередь для эффективной работы в сфере экономики. Президент отмечает, что все культуры стран БРИКС очень близки. И для этого есть необходимость дать людям понять, что врагов нет, а есть единомышленники.

Об Украине

Также Путин сказал несколько слов о кризисе на Украине. Он отметил, что Россия готова вести диалог о мирном завершении конфликта на Украине, но только на базе стамбульских соглашений. Также РФ осознает, что конфликт на Украине является «раздражителем» в мировых делах и поэтому в планах завершить его миром как можно быстрее.

По словам президента, до украинского кризиса довели западные страны. «Я просто еще раз напомню: в 2014 году западные страны во главе с США организовали или если не организовали, то поддержали госпереворот. С этого начался весь кризис. А потом на протяжении многих лет НАТО туда толкают», — сказал Путин.

Кроме того, глава РФ прокомментировал новость о возможном создании Украиной ядерного оружия. Президент России отметил, что это недопустимо.

«Это опасная провокация. Любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию», — поделился Путин.

О сроках окончания конфликта президент РФ высказался так: «Когда натовцам надоест с нами воевать, это вы у них спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы».

Об индийском кино

На встрече также поднимались темы культуры. Одна из них — индийское кино. Отвечая на вопрос журналиста, Путин заявил о готовности страны продвигать на своей территории продукцию киноиндустрии Индии.

«Если взглянуть на все страны БРИКС, то в России как нигде пользуется популярностью индийское кино. У нас даже есть телеканал, где его показывают круглосуточно», – рассказал Путин.

Лидер Российского государства отметил, что в продвижении индийского кино заинтересованы как Россия, так и Индия. И президент РФ планирует обсудить эту тему с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, когда он приедет в Казань.

О конфликте на Ближнем Востоке

Россия находится в постоянном контакте с Тель-Авивом и Тегераном по вопросу ситуации на Ближнем Востоке, сказал Путин. Президент РФ надеется, что «бесконечный обмен ударами» между Израилем и Ираном остановится. Путин также добавил, что конфликтующие страны должны сами выстраивать свои отношения и Россия не может вмешиваться в этот процесс. По его словам, Москва готова сделать всё для деэскалации между этими странами, и в секторе Газа, и на юге Ливана. Кроме того, глава Российского государства предложил вернуться к формату «четверки» по Ближнему Востоку или расширить его.

«„Четверка» работала, легче было согласовывать все позиции. Но они взяли на себя, монополизировали эту работу, взяли на себя всю ответственность, ну и не получилось, в конце концов провалились с этим. Мне думается, надо бы вернуться. Может быть, даже «четверку» эту расширить», — сказал Путин.

Встреча Путина и представителей СМИ стран БРИКС продлилась два часа. Россию из журналистов представлял генеральный директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Он же был модератором встречи.